«Την τελευταία 6ετία, οικοδομείται από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ένα από τα πιο συγκεντρωτικά μοντέλα διοίκησης του κράτους. Μεθοδικά υπονομεύονται όλες οι σοβαρές προσπάθειες αποκέντρωσης που επιχειρήθηκαν την περίοδο της Μεταπολίτευσης, και υποκαθίστανται από το "επιτελικό κράτος" του Μαξίμου. Στην επιχείρηση αυτή εντάσσεται η υπονόμευση του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που σταθερά αποδυναμώνεται θεσμικά και επιχειρησιακά», τονίζει σε άρθρο του ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

«Χτίζεται ένα κράτος που λειτουργεί από πάνω προς τα κάτω, με τον κίνδυνο να απωλέσει και τα τελευταία αντανακλαστικά και την δυνατότητά του να μειώσει την απόσταση πολιτών-πολιτικής, καθώς μειώνονται οι δυνατότητες των δήμων να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα προβλήματα καθημερινότητας των πολιτών. Κομβικός παράγοντας για να ανακοπεί αυτή η πορεία, είναι ένα νέο καθαρό μοντέλο διακυβέρνησης, βασισμένο στην εμπιστοσύνη, στην σαφήνεια, στην αποκέντρωση, στην πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Ένα μοντέλο που θα χτιστεί με διαφάνεια και συνυπευθυνότητα, όπου το κράτος θα σχεδιάζει στρατηγικά και η Αυτοδιοίκηση θα αποκτήσει ένα νέο λειτουργικό πλαίσιο, που θα της επιτρέπει να συμμετέχει στον σχεδιασμό των δημόσιων πολιτικών, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες που της αναλογούν», υπογραμμίζει, τονίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα μεγάλη μεταρρύθμιση: «Το κράτος θα παράγει τις δημόσιες πολιτικές, η περιφέρεια θα είναι αρμόδια για την περιφερειακή ανάπτυξη και οι δήμοι θα σχεδιάζουν και θα αναπτύσσουν όλες τις πολιτικές που προάγουν την ποιότητα ζωής».

Οι προτάσεις του Χάρη Δούκα: