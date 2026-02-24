Με επικεφαλής τον Μενέλαο Χαραλαμπίδη Η επίσκεψη Χαρίτση στον Δούκα και η επικείμενη στον Νικήτα Κακλαμάνη.

Επί προεδρίας Βούτση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο είχε συσταθεί Επιτροπή με συμμετοχή επιστημόνων όπως ο Μενέλαος Χαραλαμπίδης, ο Νίκος Μπελαβίλας, ο Πολυμέρης Βόγλης κα, προκειμένου να δημιουργηθεί το Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης στην Αθήνα.

Οι εξελίξεις δεν το επέτρεψαν, αλλά ο Αλέξης Χαρίτσης, συνοδευόμενος από τον Μ. Χαραλαμπίδη, επισκέφτηκαν τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, προκειμένου στην πρωτεύουσα της χώρας να ιδρυθεί το Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης. Ως επικεφαλής προτείνεται ο Μ. Χαραλαμπίδης, ενώ στο Μουσείο θα αναδεικνύεται η αντίσταση των Ελλήνων στην πρωτεύουσα της χώρας.

Χαρίτσης και Χαραλαμπίδης, σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης, θα επισκεφτούν για τον ίδιο λόγο και τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.

Σωστή πρωτοβουλία, αρκεί η ίδρυση του Μουσείου της Αθήνας να μην έχει ανταγωνιστικές σχέσεις με άλλα Μουσεία, κυρίως το Μουσείο της Καισαριανής, που διεκδικεί και τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσμένων στο Σκοπευτήριο την Πρωτομαγιά του 1944.

Β.Σκ.