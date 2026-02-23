Οι μετεωρολόγοι συμφωνούν ότι πλέον οι βροχές περιορίζονται και έρχεται σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας.

Τις Αλκυονίδες μέρες θα θυμίζει ο καιρός για τις επόμενες μέρες, αρχής γενομένης από την Καθαρά Δευτέρα. Οι μετεωρολόγοι συμφωνούν ότι πλέον οι βροχές περιορίζονται και έρχεται σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας.

Βελτιωμένος καιρός αναμένεται τις επόμενες ημέρες, με περιορισμένα φαινόμενα και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του STAR Θοδωρή Κολυδά. Όπως επισημαίνει, το βόρειο ρεύμα που επικράτησε στα ανατολικά τμήματα της χώρας υποχωρεί σταδιακά. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα οι καιρικές συνθήκες να εξελιχθούν χωρίς φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές.

Εξαίρεση θα αποτελέσει η Βόρεια Κρήτη, όπου θα διατηρηθούν τοπικές βροχές για λίγο ακόμη.

Για την Καθαρά Δευτέρα προβλέπονται λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά και τα νότια, ενώ στη Βόρεια Κρήτη οι ασθενείς βροχές θα σταματήσουν βαθμιαία. Οι βοριάδες θα ευνοήσουν το πέταγμα του χαρταετού, προσφέροντας ιδανικές συνθήκες για τις υπαίθριες εκδηλώσεις της ημέρας.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν περίπου τους 15 βαθμούς Κελσίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Από τα μέσα της εβδομάδας και για διάστημα έξι έως επτά ημερών, η εικόνα του καιρού δείχνει ότι σταματούν οι βροχές. Όλα τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία συγκλίνουν στην επικράτηση ξηρού καιρού σε ολόκληρη τη χώρα.

Η ατμόσφαιρα θα είναι καθαρή, με ήπιους βόρειους ανέμους που θα περιορίζουν την υγρασία.

Οι συνθήκες θα είναι ευνοϊκές για μετακινήσεις, υπαίθριες δραστηριότητες και εξωτερικές εργασίες.

{https://x.com/KolydasT/status/2025510195053441117}

Σταδιακή βελτίωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός την Καθαρά Δευτέρα (23/02) με γενικευμένη ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, όπως τονίζει η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη.

Λίγες νεφώσεις θα επιμείνουν μόνο τις πρωινές ώρες στο Αιγαίο, ενώ παροδικές νεφώσεις ενδέχεται να εμφανιστούν νωρίς το πρωί και στην Αττική, χωρίς όμως να έχουν μεγάλη διάρκεια.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgm31xuhr829?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στην Κρήτη, τις πρωινές ώρες δεν αποκλείονται τοπικές, ασθενείς βροχές, αλλά και εκεί ο καιρός θα βελτιωθεί γρήγορα.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι, φτάνοντας τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ στα ηπειρωτικά και στο Ιόνιο θα είναι πιο εξασθενημένοι. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε σχέση με την Κυριακή.

Συνολικά, η Δευτέρα αναμένεται να κυλήσει με καλοκαιρία και πιο ανοιξιάτικες συνθήκες σε ολόκληρη τη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 23-02-2026

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη και βελτίωση από το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Αττική, την Εύβοια και τις Σποράδες μέχρι το μεσημέρι και στα βόρεια ηπειρωτικά από το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βορειοανατολικά τους 13 με 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 16 και στα Δωδεκάνησα τοπικά τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά νωρίς το πρωί.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες παροδικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, βαθμιαία μεταβλητοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Στην Εύβοια και τις Σποράδες πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη και βελτίωση από το απόγευμα.

Ανεμοι: Βόρειοι 6 με 7 μποφόρ, από το απόγευμα βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες παροδικές νεφώσεις στα βόρεια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα βόρεια από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και πρόσκαιρα το πρωί βόρειοι βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 24-02-2026

Στα δυτικά και τα νότια γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στη Μακεδονία και τη Θράκη με τοπικές βροχές και στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο βόρειο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, που από το απόγευμα και από τα δυτικά θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 17 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.