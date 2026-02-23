Η κυβέρνηση εκτιμά πως δεν θα υπάρχουν αντίποινα από το Ιράν σε περίπτωση επέμβασης των ΗΠΑ.

Σε πολεμικό ορμητήριο των Ηνωμένων Πολιτειών έχει μετατραπεί η Σούδα, ενόψει της σχεδιαζόμενης επέμβασης της υπερδύναμης στο Ιράν.

Το γιγάντιο αεροπλανοφόρο USS G. FORD, που βρισκόταν προηγουμένως στην Καραϊβική για την επέμβαση στη Βενεζουέλα αλλά και για πίεση σε άλλες χώρες της ευρύτερης περιοχής, σταματά στη Σούδα για ανεφοδιασμό. Στη μεγαλύτερη βάση των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μεσόγειο βρίσκονται ήδη πολεμικά αεροσκάφη τελευταίας τεχνολογίας (F-35, A-10), μεταγωγικά, ιπτάμενα τάνκερ κοκ.

Η Σούδα παίζει καθοριστικό ρόλο για την επίθεση στο Ιράν, με την ελληνική κυβέρνηση πάντως να μην φοβάται αντίποινα.

Δυστυχώς δεν μπορεί να πει το ίδιο και για τρομοκρατικές επιθέσεις που εκτιμάται ότι πιθανότατα θα υπάρξουν στην Ευρώπη αν ο πόλεμος με το Ιράν λάβει διαστάσεις. Και γι΄ αυτό θα υπάρξει ετοιμότητα των δυνάμεων πληροφοριών και ασφαλείας.

