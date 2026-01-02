Η απομάκρυνση της κεραίας αποτελούσε διαχρονική απαίτηση της τοπικής κοινωνίας της Σούδας.

Έπεσε η κεραία της ΕΡΤ στη Σούδα Χανίων. Για «δολιοφθορά» έκανε λόγο ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου, Μιχάλης Τσουπάκης, μιλώντας στο Zarpa Radio 89,6.

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που δημοσιεύει το zarpanews.gr, απουσιάζει πλήρως ο μεταλλικός ιστός που για δεκαετίες δέσποζε πίσω από το κτίριο των εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η απομάκρυνση της κεραίας αποτελούσε διαχρονική απαίτηση της τοπικής κοινωνίας της Σούδας, με κατοίκους και φορείς να εκφράζουν επανειλημμένως τις αντιρρήσεις τους για την εγκατάσταση στην περιοχή. Το ζήτημα είχε τεθεί σε δημόσιες συζητήσεις, με αιτήματα για αποξήλωση και αξιοποίηση του χώρου προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Όπως δήλωσε ο κ. Τσουπάκης «η κεραία που έχει ύψος 88 μέτρα έχει πέσει κάτω. Η ΕΡΤ δεν γνωρίζει κάτι. Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν δολιοφθορά ωστόσο οι ειδικοί θα μας πουν ακριβώς τι έχει γίνει. Γνωρίζω ότι η ΕΡΤ είχε προβεί σε ελέγχους για τη στατικότητα της κεραίας και είχαν δείξει ότι δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι έχουν κοπεί τα επιτόνια όπως λένε, τα πλαϊνά».

Υπενθυμίζεται ότι το οικόπεδο 38 στρεμμάτων της ΕΡΤ διεκδικεί και νομικά ο Δήμος Χανίων, καθώς η κεραία ήταν ανενεργή και είχε ξεκινήσει προσπάθεια για την εκμετάλλευση της περιοχής.

«Ο Δήμος συνεχίζει να διεκδικεί το οικόπεδο. Έχουμε και μια δικαστική διαμάχη με την ΕΡΤ, θα δούμε».

