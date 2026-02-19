Η Έρση Σωτηροπούλου καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, βρέθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου, η Έρση Σωτηροπούλου, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στους οικοδεσπότες της, Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Η γνωστή συγγραφέας, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε σε ορισμένες άγνωστες πτυχές της ζωής της και σε εμπειρίες της νεότερης ηλικίας, όταν βρισκόταν στο εξωτερικό για σπουδές.

Θυμούμενη την περίοδο που έδινε εξετάσεις για το Πανεπιστήμιο αποκάλυψε πως δεν ήθελε να περάσει σε κάποια σχολή, αφού σκοπός της ήταν να βρεθεί στο εξωτερικό για σπουδές: «Κατάφερα να μην μπω στο πανεπιστήμιο, με σκοπιμότητα. Ήθελα να φύγω, ήθελα να πάω στο Παρίσι. Θυμάμαι να είναι δικτατορία στην Ελλάδα και είχε κλειστεί στο μπάνιο σε ένα σπίτι στην εξοχή και η γιαγιά μου… Έλεγα, θέλω την ελευθερία μου, αλλά αυτό ερχόταν σε αντιπαράθεση με την εποχή».

Η Έρση Σωτηροπούλου στον καναπέ του «Στούντιο 4»

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η συγγραφέας, αποκάλυψε πως στη ζωή της τη βοήθησε πολύ το διάβασμα και τα βιβλία, καθώς η ίδια δεν ήθελε να τελειώσει το σχολείο: «Άρχισα να διαβάζω από πολύ μικρή, ήμουν έξυπνη, αλλά συναισθηματική, είχα μία μεγαλύτερη ευφυΐα, υπήρχε όμως μία ανωριμότητα. Άσχετα από αυτό διαβάζοντας βλέπεις ότι υπάρχει και άλλο… Τελείωσα το σχολείο από θαύμα. Πριν από τις εξετάσεις, ξεκίνησα ιδιαίτερα στο σπίτι, μάθαινα για να περάσω και αμέσως έσβηναν…».

Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις που είχε με τους γονείς της αποκάλυψε: «Το όνειρό μου ήταν να πάω Παρίσι. Υπέγραψα συμβόλαιο με τους γονείς μου για να φύγω αν τελειώσω Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Με τους γονείς μου ήταν εμπόλεμη η κατάσταση... Το έσκαγα από το σπίτι, με κυνηγούσε η αστυνομία».

Με αφορμή τη συζήτηση για τη νεαρή της ηλικία η Έρση Σωτηροπούλου, αναφέρθηκε στην περίοδο του πρώτου της έρωτα, όταν οι γονείς της είχαν ενημερώσει την Ιντερπόλ για να την εντοπίσουν στο Άμστερνταμ, αφού η ίδια δεν είχε επικοινωνία μαζί τους:

«Στη Γαλλία γνώρισα τον πρώτο μου άνδρα, με τον οποίο και παντρευτήκαμε μετά, τον πατέρα του γιου μου. Ερωτευτήκαμε μέχρι τρέλας και όταν έφυγα για το Άμστερνταμ, οι γονείς μου έβαλαν την Ιντερπόλ να με ψάξει. Κι αυτό γιατί είχα εξαφανιστεί για ένα διάστημα».

Και συνέχισε: «Έτσι, δεν σπούδασα ποτέ στο Παρίσι διότι από εκεί έκανα μεταγραφή για να ‘μαι πιο κοντά όλο και περισσότερο στη Φλωρεντία. Αμέσως έμεινα έγκυος και αμέσως μετά γεννήθηκε το παιδί».

«Νομίζω πως αυτός ήταν ένας έρωτας τόσο έντονος που κάναμε να φάμε, και οι δυο, ίσως για έναν μήνα! Και από τον έρωτα και από τα χρήματα διότι οι γονείς μου, ενώ είχαν κάποια άνεση, δεν με στήριξαν και καλά έκαναν», συμπλήρωσε μεταξύ άλλων.

