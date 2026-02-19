Στην Ύδρα βρίσκεται ο Μπραντ Πιτ για τα γυρίσματα ταινίας. O δήμαρχος του νησιού, Γιώργος Κουκουδάκης μίλησε στην ΕΡΤ.

Στην Ελλάδα βρίσκεται τις τελευταίες ώρες ο Μπραντ Πιτ και συγκεκριμένα στο νησί της Ύδρας, όπου θα πραγματοποιηθούν τα γυρίσματα της νέας ταινίας που πρωταγωνιστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «Buongiorno», ο Χολιγουντιανός αστέρας, πριν φύγει για την Ύδρα διέμενε στην Αθήνα σε Airbnb, ενώ στην Ύδρα αναμένεται να μείνει σε σπίτι εφοπλιστή.

Παράλληλα, το απόγευμα της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου, μέσα από το ρεπορτάζ της εκπομπής «ERT News», προβλήθηκαν ορισμένα στιγμιότυπα από τα απαραίτητα μηχανήματα και τους χώρους που επρόκειτο να γυριστεί η ταινία.

Ο δήμαρχος του νησιού, Γιώργος Κουκουδάκης, μίλησε στην ΕΡΤ, όπου και επιβεβαίωσε πως το νησί και οι ντόπιοι βρίσκονται σε διαδικασία προετοιμασιών για την υποδοχή του Μπραντ Πιτ.

«Ο δήμος έχει εγκρίνει παραχώρηση χώρων, όπου έχει ζητηθεί. Αισθανόμαστε την ανάγκη να συνδράμουμε στην παραγωγή… Είμαστε ευτυχείς γιατί όσοι έχουν επιλέξει την Ύδρα για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, θα έχουν την ευκαιρία να περπατήσουν στους ίδιους δρόμους με ηθοποιούς του Χόλυγουντ… », δήλωσε ο Γιώργος Κoυκουδάκης.

Όσον αφορά τη διάρκεια των γυρισμάτων ο δήμαρχος του νησιού αποκάλυψε πως ξεκινούν την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου: «Τα γυρίσματα θα γίνουν σε διάφορα σημεία του νησιού. Έχουν ζητήσει παραχώρηση χώρων για μακιγιάζ… Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι τα γυρίσματα ξεκινούν αύριο και τελειώνουν στις 3 Μαρτίου. Έχουν ζητηθεί αρκετοί χώροι στο νησί…».

