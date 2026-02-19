Η Αγγελική Νικολούλη ερευνά τις σκιές πίσω από την υπόθεση Παναγιωτάκη

Το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη στρέφει την έρευνα στην σκοτεινή εξαφάνιση ενός εύπορου Ελληνοαμερικανού. Τα ίχνη του άνδρα χάθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά, αφήνοντας πίσω του ένα κενό που οι έρευνες δυσκολεύονται να καλύψουν. Οι αντιφάσεις στις καταθέσεις, τα ανεξήγητα γεγονότα γύρω από τη στιγμήτης εξαφάνισης και οι σκιές που περιβάλλουν την προσωπική και επαγγελματική του ζωή δημιουργούν ένα δυσεπίλυτο γρίφο. Ποια μυστικά θάφτηκαν μέσα στη νύχτα; Τι λέει στο «Τούνελ» ο τελευταίος μάρτυρας και οι υποψίες των παιδιών του από την Αμερική.

Παράλληλα η δημοσιογράφος θα ασχοληθεί με τις εξελίξεις στην υποθέση θανάτου του Παναγιωτάκη από την Αμαλιάδα καθώς πλέον η Ειρήνη Μουρτζούκου βαρύνεται με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με πρόθεση. Η εκπομπή θα ασχοληθεί με τις κρίσιμες λεπτομέρειες και όσα αποδόμησαν τους ισχυρισμούς της κατηγορούμενης περί εμπλοκής τρίτων προσώπων

Όλες οι εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση που αποκάλυψε η εκπομπή.

