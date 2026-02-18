Η δίωξη αφορά αποκλειστικά την Ειρήνη Μουρτζούκου, χωρίς να προκύπτει εμπλοκή άλλων προσώπων.

Η εισαγγελέας Αμαλιάδας άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος της Ειρήνης Μουρτζούκου για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με πρόθεση για τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη.

Πλέον η υπόθεση έχει διαβιβαστεί στην ανακρίτρια η οποία αναμένεται να καλέσει την κατηγορούμενη σε απολογία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η δίωξη αφορά αποκλειστικά την ίδια, χωρίς εμπλοκή άλλων προσώπων, παρά τις προσπάθειές της να στρέψει τις υποψίες στη μητέρα του παιδιού. Τα ιατροδικαστικά ευρήματα, οι μαρτυρίες και οι καταθέσεις αποδομούν πλήρως τους ισχυρισμούς της.

Η Ειρήνη Μουρτζούκου έχει παραδεχθεί τη δολοφονία άλλων τεσσάρων βρεφών, εκ των οποίων δύο ήταν δικά της, και αντιμετωπίζει ήδη κατηγορίες για ανθρωποκτονία με πρόθεση κατά συρροή, τετελεσμένη και σε απόπειρα.

