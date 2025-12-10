Ο 14χρονος φέρεται με αυτά τα χρήματα να αγόρασε κινητό και παιχνιδοκονσόλα.

Σοκαρισμένη παρακολουθεί η τοπική κοινωνία της Αμαλιάδας μία υπόθεση σχολικού εκφοβισμού και εκβιασμού με δράστη και θύμα δύο ανήλικους μαθητές. Σύμφωνα με το ilialive.gr, ένας 14χρονος φέρεται τον τελευταίο μήνα να απειλούσε έναν 12χρονο με σωματική βία, εξαναγκάζοντάς τον να του παραδίδει χρήματα.

Σύμφωνα με καταγγελία των γονέων του 12χρονου, ο μεγαλύτερος μαθητής φέρεται να απέσπασε συνολικά 8.250 ευρώ, τα οποία το παιδί έπαιρνε κρυφά από το σπίτι του, από χρήματα που προορίζονταν για ώρα ανάγκης. Ο 14χρονος, όπως διαπιστώθηκε, χρησιμοποίησε τα χρήματα για την αγορά ακριβού κινητού τηλεφώνου, ηλεκτρονικών παιχνιδιών και άλλων αντικειμένων.

Συλλήψεις και έρευνες

Μετά την καταγγελία στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, ο 14χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη. Μαζί του συνελήφθη η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ δικογραφία έχει σχηματιστεί και σε βάρος του πατέρα του. Κατά τη διάρκεια κατ’ οίκον έρευνας εντοπίστηκαν το κινητό τηλέφωνο, η κονσόλα και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια που είχαν αγοραστεί από τα χρήματα του 12χρονου, καθώς και κροτίδες.

Παρελθόν παραβατικής συμπεριφοράς

Πηγές αναφέρουν ότι ο 14χρονος έχει επιδείξει στο παρελθόν παραβατική συμπεριφορά, γεγονός που ενισχύει την ανησυχία των αρχών και της σχολικής κοινότητας. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην Αμαλιάδα και στην ευρύτερη περιοχή.