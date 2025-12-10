Μία από τις σημαντικότερες διευκρινίσεις αφορά τις μεταβιβάσεις οχημάτων. Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι ο πωλητής δεν οφείλει τέλη κυκλοφορίας για το επόμενο έτος, εφόσον η μεταβίβαση πραγματοποιηθεί εντός του τρέχοντος.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε νέο οδηγό με συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για τα τέλη κυκλοφορίας του 2026, επιχειρώντας να δώσει σαφείς οδηγίες στους φορολογούμενους ενόψει της περιόδου πληρωμών και των διαδικαστικών αλλαγών που έχουν ενσωματωθεί τα τελευταία χρόνια. Το ενημερωτικό έγγραφο, που δημοσιεύθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2025, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα περιπτώσεων οι οποίες συχνά προκαλούν σύγχυση στους ιδιοκτήτες οχημάτων.

Μία από τις σημαντικότερες διευκρινίσεις αφορά τις μεταβιβάσεις οχημάτων. Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι ο πωλητής δεν οφείλει τέλη κυκλοφορίας για το επόμενο έτος, εφόσον η μεταβίβαση πραγματοποιηθεί εντός του τρέχοντος. Ωστόσο, όταν τα δικαιολογητικά κατατίθενται στο τέλος του έτους αλλά η μεταβίβαση ολοκληρώνεται με την αλλαγή του χρόνου, ο πωλητής υποχρεούται να καταβάλει τα τέλη και για το νέο έτος, αφού αυτό λογίζεται ως έτος μεταβίβασης. Η διευκρίνιση αυτή, σύμφωνα με στελέχη της Αρχής, αντιμετωπίζει συχνό φαινόμενο στο οποίο πολίτες θεωρούν, εσφαλμένα, ότι η κατάθεση δικαιολογητικών αρκεί για να τους απαλλάξει από την υποχρέωση.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται και στις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας. Τα τέλη κυκλοφορίας είναι «αδιαίρετα» και, όπως τονίζεται, επαρκεί να τα καταβάλει ένας από τους συνιδιοκτήτες. Σε περίπτωση μη πληρωμής, όμως, όλοι θεωρούνται συνυπόχρεοι για ολόκληρο το ποσό. Στο έγγραφο διευκρινίζεται ακόμη ότι αλλαγή πινακίδας κυκλοφορίας δεν συνεπάγεται διπλή χρέωση, καθώς το σύστημα αναγνωρίζει τη συνέχεια και συσχετίζει τον νέο με τον παλαιό αριθμό.

Σημαντικό μέρος του οδηγού αφορά τις περιπτώσεις όπου δεν οφείλονται τέλη. Η ΑΑΔΕ υπενθυμίζει ότι η θέση ενός οχήματος σε ακινησία —είτε εκούσια είτε ηλεκτρονική είτε αναγκαστική— πριν την έναρξη του νέου έτους απαλλάσσει τον ιδιοκτήτη από την υποχρέωση πληρωμής για το έτος αυτό. Παρά ταύτα, παρατηρείται ότι πολλοί οδηγοί ενεργοποιούν την ακινησία εκπρόθεσμα, με συνέπεια να χρεώνονται κανονικά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο οδηγός περιλαμβάνει επίσης αναλυτικές πληροφορίες για τις κυρώσεις λόγω καθυστέρησης πληρωμής. Για τα επιβατικά Ι.Χ., δίκυκλα και τρίκυκλα, το πρόστιμο ισούται με το ποσό των οφειλόμενων τελών, ενώ για τα οχήματα δημόσιας χρήσης και τα φορτηγά ανέρχεται στο μισό. Όταν τα τέλη είναι μικρότερα των 30 ευρώ, προβλέπεται σταθερό πρόστιμο 30 ευρώ. Επιπλέον, η ΑΑΔΕ εξηγεί τους λόγους για τους οποίους εμφανίζονται συχνά μηνύματα σφάλματος στο σύστημα —όπως «ελλιπή στοιχεία» ή αναντιστοιχία ΑΦΜ— επισημαίνοντας ότι σε πολλές περιπτώσεις απαιτείται επικαιροποίηση της άδειας κυκλοφορίας ή έλεγχος από τη ΔΟΥ.

Για τα νεοταξινομημένα οχήματα, τα τέλη πρέπει να πληρώνονται έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την έκδοση της άδειας. Παράλληλα, από 1η Απριλίου κάθε έτους, οι ιδιοκτήτες μπορούν, εφόσον το όχημα βρίσκεται σε ακινησία, να ζητούν την καταβολή αναλογικών τελών για συγκεκριμένο αριθμό μηνών μέσα από την πλατφόρμα «τέλη κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς TAXISnet». Αν η περίοδος αυτή λήξει και ο ιδιοκτήτης δεν θέσει εκ νέου το όχημα σε ακινησία, τότε το όχημα τίθεται αυτόματα σε ακινησία από την ΑΑΔΕ, διαδικασία που εφαρμόζεται από τον Απρίλιο του 2025.