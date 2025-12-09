Κάθε δικαιούχος δικαιούται επιδότησης ενός μόνο είδους καυσίμου θέρμανσης.

Πάνω από ένα εκατομμύριο πολίτες υπέβαλαν αίτηση για το επίδομα θέρμανσης και τώρα περιμένουν την προκαταβολή, η οποία αναμένεται να πιστωθεί στους λογαριασμούς τους έως τις 23 Δεκεμβρίου.

Στην πρώτη φετινή πληρωμή, οι περσινοί δικαιούχοι θα λάβουν το 60% του εγκεκριμένου ποσού, ενώ οι νέοι δικαιούχοι θα εισπράξουν το 50%, με κατώτατο όριο προκαταβολής τα 80 ευρώ.

Το ποσό των υπόλοιπων δόσεων καταβάλλεται έως και την 29η Μαΐου 2026, διαμορφώνεται με βάση τις καιρικές συνθήκες για το διάστημα από την 1η Οκτωβρίου 2025 μέχρι και την 31η Μαρτίου 2026 και υπολογίζεται αφαιρούμενης της προκαταβολής και λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνολικό επίδομα δεν δύναται να υπερβαίνει το ήμισυ των τιμολογηθέντων αγορών της αντίστοιχης περιόδου και δεν δύναται να υπολείπεται των 100 ευρώ.

Σε περίπτωση που το ποσό των υπόλοιπων δόσεων μετά την αφαίρεση της προκαταβολής είναι αρνητικό, τότε αυτό θεωρείται μηδενικό και δεν καταβάλλεται επιπλέον ποσό πέραν της προκαταβολής.

Ειδικά για το φυσικό αέριο, για την κατανάλωση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης καθώς και ηλεκτρικής ενέργειας, πραγματοποιείται επιπλέον πληρωμή έως την 31η Ιουλίου 2026.

Υπενθυμίζεται πως το ύψος της ενίσχυσης κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ σε περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να φτάσει έως και τα 1.200 ευρώ.

Το επίδομα αφορά αποκλειστικά την κύρια κατοικία του αιτούντος, είτε ιδιόκτητη είτε ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρημένη.

Η αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως προκύπτει από τον ΕΝΦΙΑ 2025, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για άγαμους, χήρους ή εν διαστάσει φορολογουμένους και τις 260.000 ευρώ για έγγαμους, μέρη συμφώνου συμβίωσης και μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 40.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο.

Στον τελικό υπολογισμό του επιδόματος λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η κλιματική ζώνη, η απαιτούμενη κατανάλωση ενέργειας και η ένταση του ψύχους που επικρατεί σε κάθε περιοχή, ώστε το ποσό να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες θέρμανσης των νοικοκυριών.