Εύκολα και γρήγορα χωρίς αναμονή στα εκδοτήρια των ΜΜΜ.

Ένας πιο γρήγορος και σύγχρονος τρόπος πληρωμής για τις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς έχει πλέον καθιερωθεί στην Αθήνα, μειώνοντας την ανάγκη αγοράς χάρτινων εισιτηρίων και την αναμονή στα εκδοτήρια.

Ο ΟΑΣΑ έχει εισαγάγει το σύστημα ανέπαφων πληρωμών Tap2Ride, το οποίο επιτρέπει στους επιβάτες να πληρώνουν το εισιτήριό τους απευθείας στα επικυρωτικά μηχανήματα των συγκοινωνιών, χρησιμοποιώντας απλώς την τραπεζική τους κάρτα, το κινητό τηλέφωνο ή το smartwatch τους. Το σύστημα τέθηκε σε λειτουργία στις αρχές του 2025 και πλέον χρησιμοποιείται καθημερινά από χιλιάδες επιβάτες.

Η διαδικασία πληρωμής

Η διαδικασία είναι απλή. Ο επιβάτης πλησιάζει την κάρτα ή τη συσκευή του στον ειδικό αναγνώστη του μηχανήματος και η χρέωση πραγματοποιείται αυτόματα. Το σύστημα αναγνωρίζει την κάρτα ή το ψηφιακό πορτοφόλι και καταγράφει τη μετακίνηση χωρίς να απαιτείται η έκδοση εισιτηρίου.

Αρχικά η νέα τεχνολογία εφαρμόστηκε πιλοτικά στα λεωφορεία Express που εξυπηρετούν το αεροδρόμιο και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε ολόκληρο το δίκτυο των αστικών συγκοινωνιών της πρωτεύουσας. Έτσι, οι μετακινήσεις έγιναν πιο γρήγορες και άνετες τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες της πόλης.

Ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα του συστήματος είναι ότι στο τέλος κάθε ημέρας υπολογίζεται αυτόματα το χαμηλότερο δυνατό κόστος μετακίνησης, με βάση τις διαδρομές που πραγματοποίησε ο επιβάτης και την τιμολογιακή πολιτική του ΟΑΣΑ.

Παράλληλα, η χρήση της ανέπαφης πληρωμής έχει περιορίσει σημαντικά την ανάγκη για αναζήτηση σημείων πώλησης εισιτηρίων, ενώ έχει μειώσει και το λειτουργικό κόστος που προέκυπτε από την εκτύπωση και διαχείριση χάρτινων εισιτηρίων.

Παρότι τα ATH.ENA Ticket και ATH.ENA Card συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται κανονικά, όλο και περισσότεροι επιβάτες προτιμούν την πληρωμή με κάρτα ή κινητό, καθώς θεωρείται πιο γρήγορη και πρακτική.

Το σύστημα έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο και για τους τουρίστες ή τους περιστασιακούς χρήστες των μέσων μεταφοράς, οι οποίοι δεν χρειάζεται πλέον να αγοράζουν εισιτήρια ή να εξοικειώνονται με διαφορετικούς τύπους κομίστρου. Αρκεί μια τραπεζική κάρτα ή ένα ψηφιακό πορτοφόλι για να πραγματοποιήσουν τη μετακίνησή τους.

Παράλληλα, η εφαρμογή του Tap & Pay συμβάλλει στη βελτίωση της παρακολούθησης της επιβατικής κίνησης και στον περιορισμό της εισιτηριοδιαφυγής, ενώ διευκολύνει και τους ελέγχους κομίστρου.