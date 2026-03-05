Αν κριθεί ένοχος στη δίκη, δεν θα μπορεί πλέον να ασκεί τα καθήκοντα του σερίφη, επισημαίνουν οι New York Times.

Ένας Αμερικανός, σε βάρος του οποίου έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για φόνο επειδή σκότωσε τον άνδρα που κατηγορούνταν ότι επιτέθηκε σεξουαλικά στην κόρη του, κέρδισε το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για τη θέση του σερίφη σε κομητεία του Αρκάνσας, σύμφωνα με τα τοπικά εκλογικά δεδομένα.

Ο Άαρον Σπένσερ αναμένει τη δίκη του επειδή τον Οκτώβριο 2024 σκότωσε έναν 67χρονο σε βάρος του οποίου είχαν απαγγελθεί κατηγορίες ότι είχε κακοποιήσει σεξουαλικά την κόρη του Σπένσερ, που ήταν τότε 13 ετών.

Σύμφωνα με τα εκλογικά δεδομένα της πολιτείας, τα οποία δημοσιοποιήθηκαν αυτή την εβδομάδα, ο Σπένσερ συγκέντρωσε σχεδόν το 54% των ψήφων κατά τις προκριματικές εκλογές των ρεπουμπλικανών για τη θέση του σερίφη της κομητείας του Λόουνοκ, υπερτερώντας του απερχόμενου σερίφη Τζον Στέιλι κατά περίπου 2.700 ψήφους.

Ο Τζον Στέιλι παραδέχθηκε χθες, Τετάρτη, την ήττα του, με αποτέλεσμα ο Άαρον Σπένσερ να είναι τώρα το φαβορί για τη θέση του σερίφη σ' αυτή τη συντηρητική κομητεία στις γενικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Ο Σπένσερ είχε δηλώσει αθώος της κατηγορίας για φόνο και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση εν αναμονή της δίκης του, η οποία δεν έχει προγραμματισθεί ακόμα, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Αν ο Σπένσερ εκλεγεί, αλλά κριθεί ένοχος στη δίκη, δεν θα μπορεί πλέον να ασκεί τα καθήκοντα του σερίφη, επισημαίνουν οι New York Times.

