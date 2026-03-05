Η εξέλιξη αυτή παρουσιάζεται παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των συναλλαγών και η συνολική αξία των ακινήτων που μεταβιβάστηκαν αυξήθηκαν.

Παρά την αυξημένη κινητικότητα στην αγορά ακινήτων το 2025, τα δημόσια έσοδα από τον φόρο μεταβίβασης κατέγραψαν πτώση, αποτυπώνοντας μια μεταβολή στη σύνθεση της ζήτησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι εισπράξεις από τον φόρο μεταβίβασης διαμορφώθηκαν σε 607,93 εκατ. ευρώ, έναντι 656,49 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας μείωση κατά 7,4% ή περίπου 48,5 εκατ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή παρουσιάζεται παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των συναλλαγών και η συνολική αξία των ακινήτων που μεταβιβάστηκαν αυξήθηκαν.

Συνολικά το 2025 μεταβιβάστηκαν ακίνητα αξίας περίπου 23,5 δισ. ευρώ, με βάση τα συμβόλαια αγοραπωλησίας που κατατέθηκαν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας MyProperty.

Το φαινομενικό παράδοξο εξηγείται κυρίως από τη μεταβολή στο προφίλ των αγοραστών. Από τη μία πλευρά, καταγράφεται κάμψη στο επενδυτικό ενδιαφέρον από το εξωτερικό, δηλαδή στις αγορές που επιβαρύνονται κανονικά με φόρο μεταβίβασης. Από την άλλη, αυξήθηκαν οι αγορές πρώτης κατοικίας από ελληνικά νοικοκυριά, πολλές από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν μέσω στεγαστικών προγραμμάτων όπως το «Σπίτι μου ΙΙ» και απαλλάσσονται από τον συγκεκριμένο φόρο.

Ενδεικτικό είναι ότι το 2025 υποβλήθηκαν 30.325 δηλώσεις μεταβίβασης με απαλλαγή φόρου για πρώτη κατοικία, συνολικής αξίας περίπου 3,4 δισ. ευρώ, έναντι 24.653 δηλώσεων αξίας περίπου 2,4 δισ. ευρώ το 2024. Επιπλέον, κατατέθηκαν 7.701 δηλώσεις μεταβίβασης με μερική απαλλαγή και καταβολή φόρου, συνολικής αξίας περίπου 870 εκατ. ευρώ. Συνολικά, η πρώτη κατοικία αντιστοιχούσε στο 17,8% της αξίας των συναλλαγών.

Η τάση αυτή δείχνει ότι η εγχώρια ζήτηση ενισχύεται σταδιακά, έπειτα από μια περίοδο όπου η αγορά ακινήτων στηριζόταν κυρίως σε επενδυτικά κεφάλαια και αγορές από το εξωτερικό. Παρά την αύξηση των αγορών πρώτης κατοικίας, ωστόσο, η ελληνική αγορά εξακολουθεί να έχει έντονα επενδυτικό χαρακτήρα.

Από το σύνολο των συναλλαγών αξίας άνω των 23,5 δισ. ευρώ, περίπου 19,2 δισ. ευρώ αφορούσαν μεταβιβάσεις χωρίς καμία φορολογική απαλλαγή, που σχετίζονται κυρίως με επαγγελματικά ακίνητα, εξοχικές κατοικίες και ακίνητα που αποκτήθηκαν με επενδυτικά κριτήρια. Συνολικά υποβλήθηκαν 170.664 δηλώσεις μεταβίβασης χωρίς απαλλαγή φόρου, με τον φόρο που καταβλήθηκε να ανέρχεται σε 577,1 εκατ. ευρώ.