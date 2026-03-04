Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε χτες ότι ο πληθωρισμός έφτασε το 3% ένω διάχυτη είναι η ανησυχία για νέο κύμα ακρίβειας λόγω πολέμου. Για τον λόγο αυτό η κυβέρνηση επεξεργάζεται σενάρια για παροχή επιταγής ακρίβειας. Πόσο πιθανό όμως είναι αυτό το ενδεχόμενο για το Πάσχα;

Η τιμές στο βαρέλι ανεβαίνουν ώρα με την ώρα. Όπως ανέφερε χτες ρεπορτάζ του Dnews, εφόσον η τιμή στο βαρέλι ξεπεράσει τα 100 δολάρια, η κυβέρνηση θα παίξει το «χαρτί» του fuel pass.

Παράλληλα, στελέχη του οικονομικού επιτελείου επεξεργάζονται σχέδια και για επιταγή ακρίβειας καθώς είναι διάχυτη η ανησυχία για νέο κύμα ακρίβειας. Μόλις χτες ανακοινώθηκε από την Eurostat ότι ο πληθωρισμός έφτασε το 3% τον Φεβρουάριο.

Η κυβέρνηση λοιπόν επεξεργάζεται σχέδιο για επιταγή ακρίβειας εφόσον ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διαρκέσει καιρό. Η επιταγή ακρίβειας θα αφορά ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως χαμηλοσυνταξιούχους, μακροχρόνια ανέργους και δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Ωστόσο, η παροχή αυτή δεν φαίνεται να συνδέεται με το Πάσχα καθώς πλέον οι γιορτές είναι πολύ κοντά και μία τέτοια απόφαση απαιτεί προγραμματισμό. Όσο έκτακτα και αν έχει τεθεί στο τραπέζι της συζήτησης, είναι δεδομένο ότι μέχρι την υλοποίηση ενός τέτοιου μέτρου θα χρειαστεί περισσότερες από 40 μέρες που απομένουν για το Πάσχα.

Η εκτίναξη του Μπρεντ κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι, μετά την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο αλυσιδωτών επιπτώσεων στο κόστος μεταφορών, στο κόστος παραγωγής και τελικά στις τελικές τιμές για τον καταναλωτή.

Απέναντι στον κίνδυνο ενός νέου σπιράλ ανατιμήσεων, η κυβέρνηση προετοιμάζει παρεμβάσεις στήριξης με τη μορφή νέου Fuel Pass και επιταγών ακρίβειας, επιχειρώντας να περιορίσει τις επιπτώσεις από την άνοδο των καυσίμων, των μεταφορικών και του κόστους παραγωγής στα εισοδήματα των νοικοκυριών.