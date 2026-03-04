Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία και η Heineken, σε ανακοίνωσή τους, εκφράζουν τη διαφωνία τους με το μέρος της απόφασης που αναγνωρίζει ότι η εταιρεία «Βεργίνα» υπέστη σημαντική ζημία.

Προς την επιδίκαση αποζημίωσης που εκτιμάται ότι θα υπερβαίνει τα 83 εκατ. ευρώ υπέρ της Ζυθοποιίας Μακεδονίας - Θράκης, γνωστής για την μπύρα «Βεργίνα», φαίνεται να προσανατολίζεται το περιφερειακό δικαστήριο του Άμστερνταμ, σε μια εξέλιξη που ενδέχεται να επιβαρύνει οικονομικά την Αθηναϊκή Ζυθοποιία και τον μητρικό της όμιλο, τη Heineken.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα δικαστικές εξελίξεις, το ολλανδικό δικαστήριο έκανε γνωστό ότι η οριστική απόφαση για το ύψος της αποζημίωσης θα εκδοθεί μετά την ετυμηγορία του ανώτατου δικαστηρίου της Ολλανδίας επί της αναίρεσης που έχουν καταθέσει η Αθηναϊκή Ζυθοποιία και η Heineken. Η προσφυγή αφορά το ζήτημα της δικαιοδοσίας του δικαστηρίου να εκδικάσει την υπόθεση, με την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου να αναμένεται εντός του Μαρτίου.

Η υπόθεση σχετίζεται με τη διαμάχη μεταξύ των εταιρειών στον χώρο της ελληνικής αγοράς μπύρας, με τη Ζυθοποιία Μακεδονίας – Θράκης να υποστηρίζει ότι υπέστη σημαντικές οικονομικές ζημίες λόγω πρακτικών που περιόρισαν τον ανταγωνισμό.

Από την πλευρά τους, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία και η Heineken, σε ανακοίνωσή τους, εκφράζουν τη διαφωνία τους με το μέρος της απόφασης που αναγνωρίζει ότι η εταιρεία «Βεργίνα» υπέστη σημαντική ζημία. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι διατηρούν το δικαίωμα να ασκήσουν έφεση κατά της τελικής απόφασης του περιφερειακού δικαστηρίου του Άμστερνταμ, εφόσον αυτή εκδοθεί.