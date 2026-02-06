Η επιλογή της βασίλισσας Μάξιμα συνδέεται με την επιθυμία της για την ενίσχυση της εθνικής άμυνας.

Στρατιωτική εκπαίδευση με στόχο την ένταξή της ως έφεδρος στις ένοπλες δυνάμεις της Ολλανδίας ξεκίνησε τις τελευταίες ημέρες η βασίλισσα Μάξιμα, σε μια συγκυρία αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων για την Ευρώπη. Η απόφαση έρχεται την ώρα που ο ολλανδικός στρατός επιδιώκει να ενισχύσει σημαντικά το ανθρώπινο δυναμικό του, λόγω της επιδείνωσης του διεθνούς περιβάλλοντος ασφαλείας.

Η 54χρονη βασίλισσα, η οποία γεννήθηκε στην Αργεντινή και είναι σύζυγος του βασιλιά Βίλεμ-Αλεξάντερ, ξεκίνησε επίσημα το εκπαιδευτικό της πρόγραμμα την Τετάρτη, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας της Ολλανδίας. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η επιλογή της Μάξιμα συνδέεται άμεσα με την ανάγκη ενίσχυσης της εθνικής άμυνας, σε μια περίοδο όπου η ασφάλεια της χώρας δεν θεωρείται πλέον δεδομένη.

{https://x.com/koninklijkhuis/status/2019078334689210393}

Η εκπαίδευση της βασίλισσας εντάσσεται στο γενικότερο σχέδιο της νέας κυβέρνησης συνασπισμού, η οποία έχει θέσει ως στόχο την αύξηση του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων από περίπου 80.000 σε περισσότερα από 120.000 στελέχη. Η εξέλιξη αυτή σχετίζεται με τη γεωπολιτική αστάθεια στην ευρωπαϊκή ήπειρο και τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία.

Σε ανακοίνωσή του, το βασιλικό παλάτι ανέφερε ότι η Μάξιμα, όπως και πολλοί άλλοι πολίτες, επιθυμεί να συμβάλει έμπρακτα στην ασφάλεια της χώρας. Παράλληλα, η πρωτοβουλία της ακολουθεί το παράδειγμα της κόρης της, πριγκίπισσας Αμαλίας, διαδόχου του θρόνου, η οποία ολοκλήρωσε πρόσφατα βασική στρατιωτική εκπαίδευση ως εθελόντρια έφεδρος.

{https://x.com/slobodan_ukic/status/2019353934771433772}

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας υπογράμμισε ότι η απόφαση της βασίλισσας ήταν αποκλειστικά προσωπική, εκφράζοντας την ικανοποίηση των αρχών για το μήνυμα που στέλνει στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Όπως σημείωσε, η συμμετοχή της ενδέχεται να ενθαρρύνει και άλλους πολίτες να εξετάσουν την ένταξή τους στην εφεδρεία.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης περιλαμβάνει πλήρη στρατιωτική κατάρτιση, τόσο σε πρακτικό όσο και σε θεωρητικό επίπεδο. Μεταξύ άλλων, η βασίλισσα θα εκπαιδευτεί στη σωματική αντοχή, την αυτοάμυνα, τη σκοποβολή, την ανάγνωση χαρτών και το στρατιωτικό δίκαιο. Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, θα λάβει τον βαθμό της αντισυνταγματάρχη και θα μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες όπου υπάρξει ανάγκη.

{https://x.com/unumihaimedia/status/2019391700553052482}

Η συμμετοχή μελών βασιλικών οικογενειών στις ένοπλες δυνάμεις αποτελεί διαχρονική πρακτική σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αν και τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξημένη συμμετοχή και των γυναικών. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η πριγκίπισσα Ελισάβετ του Βελγίου, η οποία είχε φοιτήσει σε στρατιωτική σχολή για ένα έτος, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για τον μελλοντικό της ρόλο.