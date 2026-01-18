Κάθε χρόνο ανθίζουν δύο δισεκατομμύρια τουλίπες, ενώ εξάγονται σε περισσότερες από 100 χώρες.

Στην πλατεία Museumplein του Άμστερνταμ μοιράστηκαν 200.000 δωρεάν τουλίπες για την Εθνική Ημέρα Τουλίπας της Ολλανδίας, σηματοδοτώντας την έναρξη της διεθνούς σεζόν κομμένων τουλιπών.

Στο Άμστερνταμ δημιουργήθηκε ένας κήπος 2.500 τετραγωνικών μέτρων που στολίστηκε αποκλειστικά με τουλίπες.

Οι επισκέπτες μπορούν να πάρουν δωρεάν όποια τουλίπα τους αρέσει και να φτιάξουν πολύχρωμες ανθοδέσμες.

Οι Αρχές θέσπισαν την εθνική ημέρα της Τουλίπας, ώστε να τιμήσουν και να διαφημίσουν ένα από τα κορυφαία εξαγώγιμα προϊόντα της Ολλανδίας.

