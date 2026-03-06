Την είδηση της επικοινωνίας έδωσε η ιρανική κυβέρνηση. Η ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν.

Η συνομιλία τους έγινε το βράδυ της Παρασκευής, σύμφωνα με πληροφορίες της ιρανικής κυβέρνησης, χωρίς να δώσει επιπλέον πληροφορίες.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Κρεμλίνο οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συνεχίσουν τις επαφές μεταξύ των χωρών τους μέσω διαφόρων διαύλων. «Συμφωνήθηκε ότι οι επαφές με την ιρανική πλευρά θα συνεχιστούν μέσω διαφόρων διαύλων», ανέφερε το Κρεμλίνο.

Αυτή είναι η πρώτη δημόσια ανακοίνωση για επαφές τέτοιου επιπέδου μετά την επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα και σύμφωνα με δημοσίευμα της WA «η Ρωσία δίνει στο Ιράν πληροφορίες για επιθέσεις εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων».

Από την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, το περασμένο Σάββατο, η Μόσχα έχει δώσει στην Τεχεράνη τις τοποθεσίες των αμερικανικών στρατιωτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών, ανέφεραν οι τρεις αξιωματούχοι. «Φαίνεται πως είναι μια αρκετά ολοκληρωμένη προσπάθεια», σημείωσε η μία από τις πηγές.

Η έκταση της ρωσικής βοήθειας προς το Ιράν δεν είναι απολύτως σαφής. Η ικανότητα του ιρανικού στρατού να εντοπίζει τις αμερικανικές δυνάμεις έχει υποβαθμιστεί έπειτα από σχεδόν μία εβδομάδα πολέμου, σημείωσαν οι αξιωματούχοι.