Η πτήση από το Ομάν έφτασε το απόγευμα στην Αθήνα.

Στο αεροδρόμιο «Ελ.Βενιζέλος» προσγειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 6/3 η πτήση της SKY Express από το Ομάν, η οποία ολοκλήρωσε τον επαναπατρισμό 87 Ελλήνων πολιτών (μεταξύ των οποίων και ένα βρέφος) από τη Μέση Ανατολή.

Η πτήση έγινε σε συνεργασία με το υπουργείο Εξωτερικών και παρά το γεγονός ότι η SKY Express δεν πραγματοποιεί τακτικά πτήσεις στη Μέση Ανατολή, η εταιρεία ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα για τον επαναπατρισμό των Ελλήνων πολιτών.

{https://www.youtube.com/watch?v=S-mQNWSQ5do}

Η πτήση που απογειώθηκε από το αεροδρόμιο του Μουσκάτ στο Ομάν έφτασε στην Αθήνα μετά από πτήση 6 ωρών.

«Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε για λογαριασμό του υπουργείου Εξωτερικών, στο πλαίσιο των ενεργειών για την ασφαλή επιστροφή των Ελλήνων πολιτών στην Ελλάδα. Η SKY express ανταποκρίθηκε άμεσα, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την ετοιμότητα και την επιχειρησιακή της δυνατότητα να στηρίζει κρίσιμες αποστολές, όταν αυτό απαιτείται» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.