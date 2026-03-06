Η εγκύκλιος που εστάλη στα σχολεία για τις εκδηλώσεις για την 71η επέτειο από την έναρξη του Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα των Κυπρίων Αγωνιστών.

Οι μαθητές των Γυμνασίων και των Λυκείων της χώρας όπως πέρσι έτσι και φέτος την πρώτη μέρα του Απριλίου που φέτος «πέφτει» Τετάρτη θα αφιερώσουν δύο ώρες από το ωρολόγιο πρόγραμμά τους με αφορμή την εθνική επέτειο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας που έχει σταλεί ήδη στις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας οι εκπαιδευτικοί καλούνται να πραγματοποιήσουν δράσεις που προάγουν τη γνώση και την ευαισθητοποίηση των μαθητών για την ιστορία του Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα των Κυπρίων Αγωνιστών (1955-1959). Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν προβολές, ομιλίες και αναφορές, με ιδιαίτερη αναφορά στα «Φυλακισμένα Μνήματα». Μέσω αυτών των δράσεων, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα την κυπριακή ιστορία και τον πολιτισμό, ενώ θα ενημερωθούν για την προσπάθεια διατήρησης της ταυτότητας και της ανεξαρτησίας της Κύπρου, μιας σημαντικής κοιτίδας του Ελληνισμού.

Να σημειωθεί ότι προβλέπεται υποχρεωτικότητα για την συμμετοχή των μαθητών στις ανωτέρω αφιερωματικές δράσεις και όπως τονίζεται από το ΥΠΑΙΘΑ θα τηρηθεί κανονικά παρουσιολόγιο. Το ωρολόγιο πρόγραμμα της ημέρας θα διεξαχθεί κανονικά με εξαίρεση τις δύο ώρες που θα αφιερωθούν αποκλειστικά σε αφιερωματικά δρώμενα και εκδηλώσεις που συνδέονται με την 71η επέτειο από την έναρξη του Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα των Κυπρίων Αγωνιστών (1955-1959).

Δείτε την σχετική εγκύκλιο εδώ

Η εθνική επέτειος της Κυπριακής Δημοκρατίας και ο εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας της ΕΟΚΑ

Η 1η Απριλίου είναι η εθνική εορτή της Κύπρου και ο απανταχού κυπριακός λαός τιμά την έναρξη του αντιαποικιακού εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ (Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών). Σε όλες τις πόλεις της ελεύθερης Κύπρου, πραγματοποιούνται εκδηλώσεις τιμής για τους πεσόντες και δοξολογίες στις εκκλησίες. Η 1η Απριλίου 1955, ήταν η ημέρα που οι Βρετανοί κατακτητές της Μεγαλονήσου βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις αντάρτικες ομάδες που οργάνωσε ο Κύπριος συνταγματάρχης Γεώργιος Γρίβας, ο οποίος έλαβε το ψευδώνυμο «Διγενής». Στόχος του αγώνα που ξεκίνησε η ΕΟΚΑ στη Κύπρο, ήταν η Ένωση με την Ελλάδα, η οποία τελικώς δεν επετεύχθη καθώς ο αγώνας κατέληξε με τις συμφωνίες Ζυρίχης – Λονδίνου και την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Κύπρου.

Ανήμερα της Πρωταπριλιάς του 1955 μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα όλες οι πόλεις της Κύπρου ξύπνησαν από τις δυνατές εκρήξεις. Μέλη της ΕΟΚΑ είχαν οργανώσει δολιοφθορές σε στόχους βρετανικών συμφερόντων. Πρώτος νεκρός ο μαθητής Μόδεστος Παντελής, ο οποίος σκοτώθηκε από ηλεκτροπληξία ενώ προσπαθούσε να κόψει ηλεκτροφόρα σύρματα, ώστε να διακόψει τον φωτισμό σε βρετανική βάση και να γίνει η επίθεση.

Πρώτος καταζητούμενος ο Γρηγόρης Αυξεντίου, ο οποίος υπήρξε και ο υπαρχηγός της ΕΟΚΑ. Ήταν από τους λίγους αντάρτες με στρατιωτική εμπειρία καθώς είχε υπηρετήσει ως έφεδρος ανθυπολοχαγός στην Ελλάδα. Μετά από προδοσία εντοπίστηκε το κρησφύγετο του κοντά στο Μοναστήρι του Μαχαιρά. Αφού έβγαλε έξω από το κρυσφύγετο τους συναγωνιστές του έμεινε μόνος του και έδωσε μάχη επί 8 ώρες σκοτώνοντας δεκάδες Άγγλους. Τελικώς για να τον εξουδετερώσουν έριξαν βενζίνη με ελικόπτερα και τον έκαψαν ζωντανό. Ηρωική μορφή που ξεχώρισε ήταν και αυτή του Κυριάκου Μάτση, ο οποίος επίσης εντοπίστηκε σε κρησφύγετο το οποίο είχε προδοθεί. Όταν οι Βρετανοί του ζήτησαν να βγει, αυτός απάντησε ότι θα το έκανε μόνο πυροβολώντας. Τότε τον σκότωσαν με χειροβομβίδες που έριξαν στο κρησφύγετο.

Τα τέσσερα χρόνια του αγώνα γράφτηκαν σελίδες απίστευτου ηρωισμού, με τους Βρετανούς να οδηγούν στην αγχόνη και να εκτελούν νεαρά παιδιά που συμμετείχαν στην ΕΟΚΑ. Καραολής, Δημητρίου, Πατάτσος, Παναγίδης. Ο τελευταίος που απαγχονίστηκε ήταν ο 18χρονος μαθητής Ευαγόρας Παλληκαρίδης, στον οποίο η Βασίλισσα της Αγγλίας Ελισάβετ αρνήθηκε να δώσει χάρη. Οι απαγχονισθέντες θάφτηκαν μέσα στο χώρο των φυλακών που σήμερα έχουν γίνει τόπος προσκυνήματος με την ονομασία «Φυλακισμένα Μνήματα». Πολιτικός ηγέτης της ΕΟΚΑ υπήρξε ο πρώτος Πρόεδρος της Κύπρου, Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, ενώ μέλη της οργάνωσης διετέλεσαν οι μετέπειτα πρόεδροι Σπύρος Κυπριανού, Γλαύκος Κληρίδης και Τάσσος Παπαδόπουλος.