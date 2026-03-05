Η πρώτη αναμέτρηση ανάμεσα στον Παναθηναϊκό με την Μπέτις για τους 16 του Europa League θα διεξαχθεί την Πέμπτη 12 Μαρτίου.

Το μεσημέρι της Παρασκευής αναμένεται να κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια του πρώτου αγώνα του Παναθηναϊκού με την Ρεάλ Μπέτις για τους «16» του Europa League.

Τα εισιτήρια θα διατεθούν αποκλειστικά μέσω ίντερνετ. Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Πέμπτη 12 Μαρτίου στις 19:45 στο ΟΑΚΑ.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός αναμένεται να βγάλει επίσημη ανακοίνωση το πρωί της Παρασκευής την επίσημη ιστοσελίδα της με τις λεπτομέρειες για τη διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα.

Σημειώνεται ότι το μισό ΟΑΚΑ θα είναι κλειστό λόγω των έργων και το στάδιο αναμένεται να είναι ασφυκτικά γεμάτο από 32.000 φίλους του «τριφυλλιού».