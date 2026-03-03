Οι ταινίες που είδαμε περισσότερο στις αίθουσες το τετραήμερο 26 Φεβρουαρίου έως 1η Μαρτίου 2026.

To έβδομο Scream κατέκτησε και τους Έλληνες θεατές, σκαρφαλώνοντας στην κορυφή του ελληνικού box office, από την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του.

Το διάσημο franchise συνεχίζει να κερδίζει το παγκόσμιο κοινό (όχι όμως και τους κριτικούς), με την έβδομη ταινία να σπάει τα ταμεία, κάνονοντας το καλύτερο άνοιγμα από κάθε άλλη της horror σειράς.

Στη δεύτερη θέση, με 10.000 εισιτήρια λιγότερα από το νέο Scream, τερματίζουν τα Ανεμοδαρμένα Ύψη που μόλις ξεπέρασαν τα 150.000 εισιτήρια και συνεχίζουν.

Μια ακόμα νέα ταινία, το «Μεγαλείο» του Πάολο Σορεντίνο κλείνει την πρώτη πεντάδα της λίστας, προσελκύοντας κάτι παραπάνω από 5.500 θεατές.

Όσον αφορά την ελληνική επιτυχία της χρονιάς που ακούει στο όνομα «Καποδίστριας», τερματίζει όγδοη στην 10η εβδομάδα από την κυκλοφορία της και οσονούπω αναμένεται να ξεπεράσει τα 800.000 εισιτήρια.



Χάρη στο Scream 7 και στα Ανεμοδαρμένη Ύψη, τα συνολικά εισιτήρια ανήλθαν σε 117.624.

