«Οι Αθώοι» επιστρέφουν απόψε το βράδυ.

Ο Γιάννος έρχεται αντιμέτωπος με μια ακόμη τραυματική απόρριψη στο πέμπτο επεισόδιο της μεγάλης παραγωγής του MEGA, «Οι Αθώοι», την Παρασκευή 06 Μαρτίου, στις 22:10.

Ανάμεσα στα άγρια βουνά της Ηπείρου και την εξεγειρόμενη ύπαιθρο της Κέρκυρας, η ελπίδα συγκρούεται με τις σκιές του παρελθόντος, αναδεικνύοντας τη δύναμη της αντίστασης, αλλά και το βάρος της μοναξιάς.

Τι θα δούμε στο πέμπτο επεισόδιο της σειράς «Οι Αθώοι»:

Επεισόδιο 5 (Παρασκευή 06 Μαρτίου)

1915, Ήπειρος. Ο Γιάννος αρχίζει να ερωτεύεται τη Ρήνα, την κόρη της Λέγκως.

Παρά τη συγκατάθεση της μητέρας της, η ίδια η Ρήνα τον απορρίπτει. Την ίδια στιγμή στην Κέρκυρα, ο Πέτρος χτίζει το προφίλ ενός λαϊκού ήρωα που υπερασπίζεται τους αδύναμους αγρότες.

Η μητέρα του, Βενέτα, συνεχίζει να τον πιέζει να παντρευτεί, όμως εκείνος αντιστέκεται.

Ο Γιάννος, βυθισμένος στις ενοχές και στοιχειωμένος από οράματα της μητέρας του, συναντά έναν καλόγερο που τον προτρέπει να αναζητήσει έναν Ερημίτη στα βουνά.

{https://www.youtube.com/watch?v=qCdhDZqkI0A}