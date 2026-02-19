Οσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο.

Η Μαργαρίτα δέχεται την πρόταση γάμου του Γιώργου Αράθυμου στο τρίτο επεισόδιο της μεγάλης παραγωγής «Οι Αθώοι», απόψε στις 22:20, στο MEGA.

Μια απόφαση που μοιάζει με τελεσίγραφο της μοίρας, κλονίζει συθέμελα τις ισορροπίες ανάμεσα στον Γιάννο, τον Πέτρο και τη Μαργαρίτα, οδηγώντας τους σε αποφάσεις ζωής.

Τι θα δούμε στο τρίτο επεισόδιο της σειράς «Οι Αθώοι»:

Επεισόδιο 3 (Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου)

Οι Αχάτηδες ανακοινώνουν στη Μαργαρίτα την πρόθεσή τους να την παντρέψουν με τον Αράθυμο. Εκείνη, έντρομη, εκμυστηρεύεται τα νέα στον Γιάννο. Αυτός της προτείνει να φύγουν μαζί, αλλά η Μαργαρίτα αρνείται.

Ο Γιάννος βυθίζεται στην απελπισία και στο ποτό, ενώ ο Σκορπιός οργανώνει εκδικητική επίθεση εναντίον του.

Ο Γιάννος, συναισθηματικά φορτισμένος, επιρρίπτει την ευθύνη για τις δυστυχίες του στη μητέρα του, η οποία μέσα στη σύγχυσή της προκαλεί άθελά της πυρκαγιά στο καλύβι όπου κατοικούν.

Η Μαργαρίτα, αναζητώντας απεγνωσμένα σταθερότητα, δέχεται τελικά να παντρευτεί τον Αράθυμο.

Ο Πέτρος, πληγωμένος από την απόφασή της, αποδέχεται τη θέση του κουμπάρου, ενώ ο Γιάννος, ανήμπορος να διαχειριστεί τον πόνο του, αποφασίζει να φύγει από την Κέρκυρα.