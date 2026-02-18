Το AMS αποτελεί έναν σύγχρονο μηχανισμό ελέγχου, ο οποίος αξιοποιεί δορυφορικά δεδομένα και αλγοριθμική ανάλυση εικόνων.

Αναρτήθηκαν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων τα αποτελέσματα του Συστήματος Παρακολούθησης Εκτάσεων (Area Monitoring System – AMS) στο Πληροφοριακό Σύστημα της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2025, όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ.

Τα αποτελέσματα αφορούν την επιλεξιμότητα των δηλωθέντων αγροτεμαχίων και εντοπίζουν ευρήματα με τον κωδικό 80100, που χαρακτηρίζονται ως «κίτρινα» (YELLOW).

Το AMS αποτελεί έναν σύγχρονο μηχανισμό ελέγχου, ο οποίος αξιοποιεί δορυφορικά δεδομένα και αλγοριθμική ανάλυση εικόνων, με σκοπό τη διασταύρωση της δηλωθείσας κάλυψης ή χρήσης γης με την πραγματική κατάσταση στο πεδίο. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, όταν από τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επιβεβαιώνεται η γεωργική επιλεξιμότητα ενός αγροτεμαχίου, απαιτείται πρόσθετη τεκμηρίωση από τον δικαιούχο.

Οι παραγωγοί μπορούν να δουν τα αποτελέσματα μέσω της καρτέλας Monitoring στην επιλογή «Αναζήτηση Αποτελεσμάτων», όπου στη στήλη «Αποτελέσματα» αναγράφεται η αιτία για κάθε αγροτεμάχιο που δεν επιβεβαιώνεται ως επιλέξιμο. Τα «κίτρινα» ευρήματα προκύπτουν, μεταξύ άλλων, από τη μη ανίχνευση των προβλεπόμενων κριτηρίων γεωργικής επιλεξιμότητας, από ενδείξεις εγκατάλειψης ή απουσίας γεωργικής δραστηριότητας, από ετερογένεια ή λανθασμένη σχεδίαση του αγροτεμαχίου, από μη τήρηση της ελάχιστης γεωργικής δραστηριότητας, καθώς και από την ύπαρξη μη επιλέξιμων στοιχείων, όπως μόνιμες κατασκευές ή γυμνό έδαφος χωρίς φυτοκάλυψη. Σε ορισμένες περιπτώσεις διαπιστώνεται επίσης ότι δεν ανιχνεύεται η δηλωθείσα χρήση γης κατά την αξιολόγηση φωτογραφιών με γεωσήμανση που έχουν ήδη υποβληθεί.

Για τα αγροτεμάχια αυτά δίνεται η δυνατότητα στους δικαιούχους να προβούν σε διορθώσεις της αίτησής τους και να ζητήσουν εκ νέου αξιολόγηση. Όπου απαιτείται συμπληρωματική τεκμηρίωση, οι παραγωγοί καλούνται να υποβάλουν φωτογραφίες με γεωσήμανση, οι οποίες περιλαμβάνουν στοιχεία γεωγραφικής θέσης, ημερομηνία και ώρα λήψης, και χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικά για την πραγματική κατάσταση της έκτασης. Η λήψη και αποστολή των φωτογραφιών γίνεται μέσω της επίσημης εφαρμογής AGRISNAP-GR της ΑΑΔΕ, με την επισήμανση ότι όσοι έχουν ήδη εγκατεστημένη την εφαρμογή πρέπει να την αναβαθμίσουν στην πιο πρόσφατη έκδοση πριν από τη χρήση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι δικαιούχοι οφείλουν να βρίσκονται εντός των ορίων του αγροτεμαχίου, να πραγματοποιούν ενημέρωση τοποθεσίας πριν από κάθε λήψη και να αποστέλλουν τουλάχιστον δύο ευκρινείς φωτογραφίες. Παράλληλα, ξεκίνησε η ανάρτηση του απαραίτητου πενταψήφιου κωδικού για την ενεργοποίηση της εφαρμογής στις θυρίδες «Τα Μηνύματά μου» της ψηφιακής πύλης myAADE.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για αγροτεμάχια με εύρημα «ετερογένεια», για τα οποία δεν είναι δυνατή η αποστολή φωτογραφιών χωρίς προηγούμενη τροποποίηση της αίτησης, καθώς και για εκτάσεις που έχουν δηλωθεί ως κοφτολίβαδα ή αγρανάπαυση, οι οποίες θα υποβληθούν σε εκ νέου συνδυαστικό έλεγχο με δορυφορικές εικόνες του έτους 2025.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής φωτογραφιών ορίζεται η 27η Φεβρουαρίου 2026, μετά την οποία δεν θα είναι δυνατή η αποστολή τους για τον τρέχοντα κύκλο αξιολόγησης. Η ΑΑΔΕ σημειώνει ότι αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής AGRISNAP-GR είναι διαθέσιμες στον ιστότοπό της και στο επίσημο κανάλι της στο YouTube, ενώ η διαδικασία ανάρτησης των αποτελεσμάτων αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας.