Η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει ότι κάθε απόκλιση από τους προβλεπόμενους τρόπους ηλεκτρονικής έκδοσης, όπως η χρήση χειρόγραφων τιμολογίων ή εμπορικών και λογιστικών προγραμμάτων που δεν πληρούν τις προδιαγραφές, θεωρείται ως μη έκδοση τιμολογίου.

Διευκρινίσεις για την επιβολή προστίμων σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση παρέχει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Η εγκύκλιος απευθύνεται στις φορολογικές και ελεγκτικές υπηρεσίες και αποσκοπεί στην ομοιόμορφη εφαρμογή της νομοθεσίας που διέπει την ηλεκτρονική έκδοση τιμολογίων από τις επιχειρήσεις .

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ, οι οντότητες που υπάγονται στο άρθρο 1 του νόμου 4308/2014 υποχρεούνται να εκδίδουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τα τιμολόγια για πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών, είτε μέσω πιστοποιημένου Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων είτε μέσω της εφαρμογής «timologio» της ΑΑΔΕ. Η υποχρέωση αυτή απορρέει από τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, όπως τροποποιήθηκαν με τον νόμο 5222/2025.

Η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει ότι κάθε απόκλιση από τους προβλεπόμενους τρόπους ηλεκτρονικής έκδοσης, όπως η χρήση χειρόγραφων τιμολογίων ή εμπορικών και λογιστικών προγραμμάτων που δεν πληρούν τις προδιαγραφές, θεωρείται ως μη έκδοση τιμολογίου. Στις περιπτώσεις αυτές προβλέπεται η επιβολή των σχετικών προστίμων που ορίζονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

Εξαίρεση προβλέπεται μόνο σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως διακοπή ηλεκτροδότησης ή απώλεια σύνδεσης στο διαδίκτυο, οπότε επιτρέπεται προσωρινά η έκδοση τιμολογίου με χειρόγραφο τρόπο ή άλλο τεχνικό μέσο, υπό την προϋπόθεση ότι θα ακολουθήσει η προβλεπόμενη διαβίβαση των στοιχείων στην ΑΑΔΕ. Οι διευκρινίσεις αυτές ισχύουν για όλες τις επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των σχετικών διατάξεων και εφεξής.

Παραδείγματα