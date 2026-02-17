Υπήρξε σύμπνοια για την αποτροπή δράσεων κρεατοφαγίας στα σχολεία ανήμερα Τσικνοπέμπτης ενώ προτάθηκε και η ένταξη vegan σχολικών γευμάτων.

Αλλάζει η εικόνα του σχολείου, εμπλουτίζεται το πρόγραμμα σπουδών και θα επανεξεταστούν οι σχολικές εκδρομές στα ζωολογικά πάρκα στο πλαίσιο ενίσχυσης της φιλοζωικής παιδείας όπως συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της πρόσφατης συνάντησης της Ομοσπονδία ΝΕΜΕΣΙΣ με την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι προτάσεις της Ομοσπονδίας για την προώθηση της φιλοζωίας ως ουσιαστικού παιδαγωγικού εργαλείου, που καλλιεργεί ενσυναίσθηση, υπευθυνότητα και πρόληψη της βίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η Ομοσπονδία παρουσίασε μια σειρά συγκεκριμένων προτάσεων:

Τη δημιουργία θεματικής ενότητας ή μαθήματος αγωγής που θα διδάσκει τον σεβασμό προς κάθε μορφή ζωής.

Την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα φιλοζωικής αγωγής.

Την έκδοση σαφών οδηγιών προς τις Εκπαιδευτικές Διευθύνσεις για τη διαχείριση αδέσποτων ζώων στους σχολικούς χώρους, σύμφωνα με τον νόμο 4830/21.

Τη θέσπιση θέσης Υπεύθυνου/ης Φιλοζωικής Εκπαίδευσης σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατ’ αντιστοιχία με τον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Την ένταξη φιλοζωικών δράσεων στα υπάρχοντα εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και οι Δράσεις Ενεργού Πολίτη.

Την προώθηση της μείωσης του πλαστικού μίας χρήσης στα σχολικά γεύματα και τη δυνατότητα καθημερινής φυτικής (vegan) επιλογής, σεβόμενοι την ελεύθερη επιλογή μαθητών και εκπαιδευτικών.

Στο τραπέζι και η απαγόρευση εκδηλώσεων κρεατοφαγίας στα σχολεία στην Τσικνοπέμπτη

Συζητήθηκε επίσης και η απαγόρευση εκδηλώσεων κρεατοφαγίας στα σχολεία κατά την Τσικνοπέμπτη, με στόχο τη διαμόρφωση σχολικών εθίμων που σέβονται τη ζωή και ευαισθητοποιούν τους μαθητές σχετικά με τη διατροφή και την οικολογία. Όπως τονίζεται από πλευράς ΝΕΜΕΣΙΣ «Υπήρξε συμφωνία απόψεων για το θέμα του χαρακτήρα των εκδηλώσεων στα σχολεία κατα την Τσικνοπέμπτη.» Υπενθυμίζεται εξάλλου ότι νωρίτερα φέτος με επιστολή της η ΝΕΜΕΣΙΣ στο Υπουργείο είχε εκφράσεις τις επιφυλάξεις και τις αντιρρήσεις της για το τσίκνισμα στα σχολικά προαύλια. Όπως υπογράμμιζε στην επιστολή της η μαζική κατανάλωση κρέατος μέσα στο σχολικό πλαίσιο δεν είναι σύννομη και παραβιάζει βασικές παιδαγωγικές αρχές. Παράλληλα, είχε επισημανθεί ότι η Τσικνοπέμπτη δεν αποτελεί σχολική γιορτή ή αργία, οι εκδηλώσεις που περιλαμβάνουν ψησταριές απαγορεύονται στα σχολεία και απορρίπτει τη λογική τα σχολεία να μετατρέπονται σε χώρους «εορταστικής κρεατοφαγίας».

Πιέσεις να σταματήσουν οι εκδρομές σε θεάματα ζώα σε αιχμαλωσία

Ιδιαίτερη έμφαση από πλευράς ΝΕΜΕΣΙΣ δόθηκε στον αντιεκπαιδευτικό χαρακτήρα των σχολικών εκδρομών σε ζωολογικά πάρκα και θεάματα με ζώα σε αιχμαλωσία, καθώς τέτοιες δραστηριότητες δεν προάγουν την ουσιαστική αγωγή των μαθητών και συνδέονται με την εκμετάλλευση ζώων. Στο πλαίσιο αυτό, η Ομοσπονδία πρότεινε τη σταδιακή κατάργηση αυτών των εκδρομών και την ενσωμάτωση βιωματικών δράσεων φιλοζωίας μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η Υπουργός Παιδείας άκουσε με προσοχή τις προτάσεις και συμφωνήθηκε ότι η εκπαίδευση αποτελεί τον πυρήνα κάθε κοινωνικής αλλαγής. Με πρωτοβουλία της θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την εξειδίκευση και μορφοποίηση των προτάσεων.

Η ΝΕΜΕΣΙΣ θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό ότι ανοίγει θεσμικός διάλογος για ζητήματα που συνδέουν την παιδεία με τον σεβασμό στη ζωή, την πρόληψη της βίας και τη διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών. Η Ομοσπονδία θα συνεχίσει με συνέπεια τη συνεργασία της με το Υπουργείο Παιδείας, με στόχο μια σύγχρονη, ανθρωποκεντρική και οικολογικά ευαίσθητη εκπαίδευση.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκ μέρους της Ομοσπονδίας η Πρόεδρος Νατάσα Μπομπολάκη, ο Αντιπρόεδρος Θανάσης Γούναρης, καθώς και η Πρόεδρος του Hellenic Animal Protection και μέλος της ΝΕΜΕΣΙΣ, Άντρια Παπαδοπούλου.

Όπως τονίζει η πρόεδρος της ΝΕΜΕΣΙΣ «είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι ανοίγει θεσμικός διάλογος για ζητήματα που συνδέουν την παιδεία με τον σεβασμό στη ζωή, την πρόληψη της βίας και τη διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών. Η Ομοσπονδία θα συνεχίσει με συνέπεια και θεσμικό τρόπο τη συνεργασία της με το Υπουργείο Παιδείας, με στόχο την ενίσχυση μιας σύγχρονης, ανθρωποκεντρικής και οικολογικά ευαίσθητης εκπαίδευσης.»

Υπό το πρίσμα αυτών των συζητήσεων διαφαίνεται ότι ανοίγει μια νέα εποχή για το σχολείο, όπου η φιλοζωία και ο σεβασμός στη ζωή γίνονται βασικά εργαλεία διαπαιδαγώγησης και κοινωνικής υπευθυνότητας.