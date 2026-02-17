Διανύουμε τα μέσα του δεύτερου τριμήνου και ακόμη οι μαθητές δεν έχουν διδαχθεί ούτε μια ώρα σε ορισμένα μαθήματα, προβλήματα και στο Ολοήμερο.

Σοβαρές ελλείψεις εκπαιδευτικών και 1.554 χαμένες διδακτικές ώρες καταγράφονται στα σχολεία της Γ΄ Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας, στα μέσα της σχολικής χρονιάς, χωρίς μέχρι στιγμής να διαφαίνεται άμεση λύση.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσαν οι αιρετοί του ΠΥΣΠΕ Αντώνιος Γάγας και Αργυρούλα Καραγεώργου τα λειτουργικά κενά στις 16/2 παραμένουν ακάλυπτα τόσο στη γενική εκπαίδευση όσο και στην Ειδική Αγωγή, ενώ εκατοντάδες ώρες μαθημάτων σε βασικές ειδικότητες δεν πραγματοποιούνται.

Ενδεικτικά, σημαντικές απώλειες καταγράφονται σε Εικαστικά, Θεατρική Αγωγή, Αγγλικά, Φυσική Αγωγή και Μουσική, ενώ προβλήματα εντοπίζονται και στο Ολοήμερο πρόγραμμα. Παράλληλα, στα Τμήματα Ένταξης και στις δομές Ειδικής Αγωγής οι ελλείψεις παραμένουν, επηρεάζοντας άμεσα μαθητές με αυξημένες εκπαιδευτικές ανάγκες.

Όπως σημειώνει ο κ. Γάγας «Τα λειτουργικά κενά δεν έχουν καλυφθεί στη Γ Αθήνας! Το Υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση είναι υπεύθυνοι για την παραβίαση του Συντάγματος περί ισότητας των Ελλήνων μαθητών στη δημόσια, δωρεάν παιδεία. Τι νόημα έχει κάθε αναθεώρηση του Συντάγματος όταν το παραβιάζεις σε βασικές του αρχές; Πόση υποκριτική και επικίνδυνη η πρόταση της κυβέρνησης για άρση της μονιμότητας των εκπαιδευτικών! Πλέον είναι επιτακτική η ανάγκη για πολιτική αλλαγή.»

Στοιχεία σοκ για τις ηχηρές ελλείψεις στην Γ Αθήνα

Εκπαιδευτικοί επισημαίνουν ότι η συστηματική απώλεια διδακτικού χρόνου δημιουργεί ανισότητες μεταξύ σχολείων και μαθητών, ιδιαίτερα όταν βρισκόμαστε ήδη στο δεύτερο μισό της σχολικής χρονιάς. Γονείς εκφράζουν ανησυχία για τα μαθησιακά κενά που συσσωρεύονται, ενώ οι σχολικές μονάδες καλούνται να λειτουργήσουν με εσωτερικές μετακινήσεις και προσωρινές λύσεις. Το ζήτημα της κάλυψης των κενών επανέρχεται με ένταση, καθώς δεν προβλέπεται άμεσα νέος κύκλος προσλήψεων που να καλύπτει το σύνολο των αναγκών. Η εκπαιδευτική κοινότητα ζητά άμεσες παρεμβάσεις, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή ολοκλήρωση της χρονιάς και η ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών στη δημόσια εκπαίδευση.