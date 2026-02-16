Προτάσεις για γεύματα πρωτεϊνικού πρωινού για ενέργεια, κορεσμό και μυϊκή τόνωση.

Ως μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής, πιστεύεται ότι η πρωτεΐνη βοηθά στο να κρατά την πείνα μακριά. Δεδομένου ότι το στομάχι μου γουργούριζε γύρω στις 11 π.μ. και καταλήγω να τσιμπολογάω σύντομα μετά, ήθελα να δω αν η καθημερινή κατανάλωση πρωινού υψηλής πρωτεΐνης για μια εβδομάδα θα με κρατούσε πιο χορτάτη για περισσότερο χρόνο γράφει η δημοσιογράφος του bbc.co.uk. «Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι η πρωτεΐνη έχει μεγαλύτερη ικανότητα να χορταίνει σε σχέση με τους υδατάνθρακες και τα λιπαρά», εξηγεί η διαιτολόγος Tai Ibitoye.

Πρωτεΐνη: Δύναμη ή φούσκα;

«Ακολουθεί το πρόγραμμα των υψηλής πρωτεΐνης πρωινών μου για επτά ημέρες και τι έμαθα»

Δευτέρα: Φριτάτα

Πρωτεΐνη ανά μερίδα: 24γρ

Χορτάτη για περισσότερο; Ναι! Ο συνδυασμός υψηλής πρωτεΐνης και υδατανθράκων με κράτησε ικανοποιημένη χωρίς λιγούρες πριν το μεσημέρι.

Ιδανική πρόταση για όσους θέλουν να έχουν από την προηγούμενη μέρα έτοιμο το φαγητό της επόμενης μέρας.

Γρήγορη και νόστιμη, χρειάστηκε μόνο 20 λεπτά. Την γέμισα με αυγά, μπέικον, λαχανικά και πατάτες.

Τρίτη: Τουρκικά αυγά

Πρωτεΐνη ανά μερίδα: 28,6γρ

Χορτάτη για περισσότερο; Σίγουρα – Η πείνα σταμάτησε μέχρι το μεσημέρι.

Καλύτερο για: Χαλαρό πρωινό.

Νόστιμο λόγω του καβουρδισμένου βουτύρου με μπαχαρικά, αν και λίγο περίπλοκο για καθημερινή μέρα. Ακολούθησα τη συνταγή της Nigella αλλά αύξησα τα αυγά για περισσότερη πρωτεΐνη.

Τετάρτη: Γκρανόλα και τυρί κρέμα

Πρωτεΐνη ανά μερίδα: 36,5γρ

Χορτάτη για περισσότερο; Ναι, αλλά το γλυκό αποτέλεσμα μου δημιούργησε λιγούρες για γλυκά.

Η επιλογή τυριού κρέμα αντί για γιαούρτι είναι πιο αποδοτική για περισσότερη πρωτεΐνη. Μια εύκολη πρόταση για γεύμα.

Πέμπτη: Smoothie bowl με τόφου

Πρωτεΐνη ανά μερίδα: 14,6γρ

Χορτάτη για περισσότερο: Κατάφερα να φάω τη μισή μερίδα, οπότε πείνασα πριν το μεσημέρι.

Καλύτερο για: Μέρες με ζέστη

Γρήγορο vegan smoothie. Ανακατεύετε απαλό τόφου με κατεψυγμένα φρούτα και πασπαλίζετε με σπόρους chia. Πολύ φρουτώδες, χωρίς γεύση τόφου, αλλά σερβιρισμένο πολύ κρύο και μεγάλο σε ποσότητα, δύσκολο να τελειώσει, όχι ιδανικό για κρύες μέρες.

Παρασκευή: Φασόλια σε τοστ

Πρωτεΐνη ανά μερίδα: 16,2γρ

Χορτάτη για περισσότερο: Ναι, ακόμα και μετά από άσκηση.

Καλύτερο για: Περιορισμένο προϋπολογισμό.

Γρήγορο και εύκολο, πλούσιο σε φυτικές ίνες και πρωτεΐνη. Χρησιμοποίησα φασόλια κονσέρβα αλλά καλύτερα να επιλέξετε τα σπιτικά φασόλια για να ελέγξετε τις ποσότητες ζάχαρης και αλατιού και να αυξήσω την πρωτεΐνη.

Σάββατο: Μαγειρεμένο πρωινό

Πρωτεΐνη ανά μερίδα: 36,5γρ

Χορτάτη για περισσότερο: Ήμουν πλήρης μέχρι το μεσημέρι και σημείωσα προσωπικό ρεκόρ στο τρέξιμο!

Καλύτερο για: Σαββατοκύριακα.

Ψήσιμο μπέικον και λουκάνικων κοτόπουλου για λιγότερα λιπαρά, αυγό ποσέ αντί για τηγανητό και φρυγανισμένο ψωμί για υδατάνθρακες. Υγιεινή αλλά χορταστική εκδοχή του πλήρους αγγλικού.

Σημείωση Ibitoye: «Παρά το ότι ένα υψηλής πρωτεΐνης μαγειρεμένο πρωινό μπορεί να είναι σαββατιάτικο απόλαυση, δεν πρέπει να καταναλώνουμε συχνά κόκκινα και επεξεργασμένα κρέατα όπως μπέικον, επειδή είναι πλούσια σε αλάτι και κορεσμένα λιπαρά.»

Κυριακή: Kedgeree (ένα παραδοσιακό βρετανικό πιάτο με βάση το ρύζι, που συνήθως σερβίρεται για πρωινό ή brunch)

Πρωτεΐνη ανά μερίδα: 25γρ

Χορτάτη για περισσότερο; Ναι, γεμάτη και έτοιμη για τη μέρα!

Καλύτερο για: Ψυχαγωγία/φιλοξενία.

Δύο πηγές υψηλής πρωτεΐνης – καπνιστός μπακαλιάρος και αυγά. Απλή και νόστιμη συνταγή, με ήπιο κάψιμο από το κάρυ.

Η πρωτεΐνη βοηθά να μειωθούν τα πρωινά τσιμπολογήματα. Απαιτείται λίγο περισσότερος προγραμματισμός για τα υψηλής πρωτεΐνης πρωινά. Η ισορροπία είναι σημαντική καθώς το υπερβολικό κρέας μπορεί να αυξήσει κορεσμένα λιπαρά και αλάτι, ενώ οι υδατάνθρακες είναι απαραίτητοι για ενέργεια. Η ποικιλία διατηρεί το πρωινό ενδιαφέρον – από smoothies μέχρι μαγειρεμένα πρωινά, υπάρχουν πολλοί τρόποι για αύξηση πρωτεΐνης. Ένα πρωινό υψηλής πρωτεΐνης μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση της πείνας και να υποστηρίξει στόχους προπόνησης, αλλά λειτουργεί καλύτερα ως μέρος μιας ισορροπημένης και ποικίλης διατροφής.