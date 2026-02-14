Πώς θα αποκτήσουμε ευεξία; Ποια είναι η σωστή διατροφή;

Τι είναι ευεξία; Ποιες είναι οι βασικές αρχές για ευεξία και τι περιλαμβάνουν;

Σε αυτά τα ερωτήματα απαντά στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Θεοφάνης Γεωργόπουλος, λέκτορας Εφαρμογών στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, προτείνοντας τη σωστή διατροφή που πρέπει να ακολουθούμε για ευεξία.

Η ευεξία, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι κάτι πολύ περισσότερο από την απουσία μιας ασθένειας, αφορά μια ολιστική προσέγγιση της ζωής που περιλαμβάνει:

Σωματική Υγεία με ισορροπημένη διατροφή, άσκηση, ύπνος και αποφυγή βλαβερών συνηθειών π.χ. κάπνισμα, κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων αλκοόλ

Ψυχική Υγεία με διαχείριση του στρες, ανάπτυξη αυτοπεποίθησης, αυτογνωσία.

Συναισθηματική Υγεία με αναγνώριση και διαχείριση των συναισθημάτων, δημιουργία υγιών σχέσεων.

Κοινωνική Υγεία με επαφή με άλλους, συμμετοχή σε κοινότητες, προσφορά.

Πνευματική Υγεία που αφορά αναζήτηση νοήματος και σκοπού στη ζωή..

Η διατροφή και η ευεξία συνδέονται άμεσα, τονίζει επίσης ο κ. Γεωργόπουλος, καθώς μια ισορροπημένη διατροφή πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, δημητριακά ολικής άλεσης και πρωτεΐνες, όπως η μεσογειακή διατροφή, παρέχει ενέργεια, θρεπτικά συστατικά. Προστατεύει από ασθένειες, βελτιώνοντας σωματική και ψυχική υγεία, ενώ η καλή διατροφή πρέπει να συνδυάζεται με άσκηση, ύπνο και διαχείριση στρες για ολιστική ευεξία.

Oι βασικές αρχές διατροφής για ευεξία περιλαμβάνουν τα εξής:

Μεσογειακό Πρότυπο: Βασίζεται σε φρούτα, λαχανικά, όσπρια, ψάρια, ελαιόλαδο και μέτρια γαλακτοκομικά, προσφέροντας πλήρη θρεπτική υποστήριξη.

Επαρκής Πρωτεΐνη στα γεύματα: Ενισχύει τον οργανισμό και βοηθά στη διατήρηση της μυϊκής μάζας.

Υγρά: Η επαρκής ενυδάτωση είναι απαραίτητη για όλες τις λειτουργίες του σώματος.

Περιορισμός αλατιού και αλκοόλ.

Πέρα από τη διατροφή η ευεξία αφορά σωματική άσκηση, ύπνο, διαχείριση στρες. Κάθε οργανισμός είναι μοναδικός, γι' αυτό είναι απαραίτητο ένα εξατομικευμένο πλάνο που ταιριάζει στις ανάγκες και τους στόχους μας.

Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, μια ισορροπημένη διατροφή, είναι ικανή να προσφέρει πολλά (και πολύ σημαντικά) οφέλη στον οργανισμό. Ενισχυμένη ανοσία, καλύτερη διαχείριση του σωματικού βάρους, καλύτερη λειτουργία, βελτιωμένη σωματική απόδοση (δύναμη, αντοχή, ευελιξία, ισορροπία), βελτιωμένη εγκεφαλική απόδοση (σκέψη, μνήμη, μαθησιακή ικανότητα και νοητική ικανότητα, συγκέντρωση, επίλυση προβλημάτων, πολύπλοκη σκέψη), βέλτιστη νευρική λειτουργία, διαχείριση του άγχους, βελτιωμένη διάθεση και ψυχολογία όπως και βελτιωμένο ύπνο.

Οι βιταμίνες, τα πολύτιμα μέταλλα, οι φυτικές ίνες, τα ιχνοστοιχεία, τα αντιοξειδωτικά και το παρθένο ελαιόλαδο, σύμφωνα με τον λέκτορα στο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, προλαμβάνουν τις «φθορές και βλάβες» του οργανισμού και προάγουν τη μακροζωία και την ευημερία του ατόμου.

Η σωστή διατροφή για ευεξία

Ο ίδιος δεν παραλείπει να προτείνει τη σωστή διατροφή για ευεξία:

Περιλαμβάνουμε όλα τα θρεπτικά συστατικά με μέτρο στην καθημερινή μας διατροφή δηλαδή τις πρωτεΐνες, όσο όμως και τα λιπαρά και οι υδατάνθρακες, είναι απαραίτητα στοιχεία για την υγεία και ομαλή λειτουργία του οργανισμού μας.

Προτιμούμε τη σοκολάτα υγείας από τη σοκολάτα γάλακτος εάν έχουμε ανάγκη για γλυκό γιατί έχει περισσότερα αντιοξειδωτικά και βελτιώνει και τη διάθεση μας.

Βάζουμε χρώμα στη διατροφή μας με όσο πιο πολλά χρωματιστά τρόφιμα (φρούτα, λαχανικά, όσπρια, χόρτα, βότανα).

Πίνουμε άφθονο νερό καθημερινά ώστε να διατηρήσουμε τον οργανισμό μας ενυδατωμένο και υγιή.

Μειώνουμε τα επεξεργασμένα τρόφιμα από τη διατροφή μας π.χ. αλλαντικά.

Καταναλώνουμε τουλάχιστον 4 με 5 μερίδες φρούτων και λαχανικών στα καθημερινά μας γεύματα.

Μειώνουμε το αλάτι στα τρόφιμα που καταναλώνουμε.

Μειώνουμε την κατανάλωση ζάχαρης.

Προτιμούμε γαλακτοκομικά προϊόντα με μειωμένα λιπαρά και με βιταμίνη D.

Προτιμούμε προϊόντα δημητριακών ολικής άλεσης και αρτοσκευάσματα ολικής άλεσης.

Προσθέτουμε πρωτεΐνη π.χ με την μορφή αυγού στο πρωινό μας γεύμα.

Συνοδεύουμε κάθε γεύμα με μια μερίδα λαχανικών ή φρούτων.

Προτιμούμε το παρθένο ελαιόλαδο από άλλα φυτικά έλαια ή βούτυρα.

Αποφεύγουμε επίσης την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών ή αναψυκτικών και προτιμούμε το νερό ή τα διάφορα αφεψήματα, καταναλώνουμε τουλάχιστον 2 γεύματα με ψάρι την εβδομάδα, καταναλώνουμε το πράσινο τσάι καθημερινά που περιέχει αντιοξειδωτικά, καταναλώνουμε ελαφριά γεύματα το βράδυ και χωρίς πολλά λιπαρά, τέλος, καταναλώνουμε τα όσπρια στην εβδομαδιαία μας διατροφή, τουλάχιστον 1 με 2 φορές την εβδομάδα.