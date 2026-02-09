Η επιδίωξή σας για έναν «τέλειο» τρόπο ζωής σάς κάνει να νιώθετε μόνοι; Οι ειδικοί εξηγούν πώς η γενιά 0.0 μπορεί να ισορροπήσει την υγεία με τη διασκέδαση.

Είναι ένα αναμφισβήτητο γεγονός: οι νεότερες γενιές πίνουν σημαντικά λιγότερο από τις προηγούμενες. Αν και ορισμένοι εξακολουθούν να το παρακάνουν, η «γενιά 0.0» βλέπει την αποχή από το αλκοόλ ως εργαλείο σωματικού και ψυχικού ελέγχου.

Από τα mocktails μέχρι τα «πρωινά rave», η εστίαση έχει μετατοπιστεί από τις υπερβολές αργά τη νύχτα στη συνειδητή διασκέδαση. Αυτή η τάση, εμπνευσμένη από τη Gen-Z, αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης πολιτιστικής εμμονής με την ευεξία - περιλαμβανομένων της υγιεινής διατροφής και της συνεχούς άσκησης.

Αυτές οι συνήθειες μπορεί να είναι αντικειμενικά ωφέλιμες, ωστόσο υπάρχει ένας κρυφός κίνδυνος, αν φθάνετε στα άκρα. Όταν ο φόβος του «να καταστρέψουμε την πρόοδό μας» στη διατροφή, την εμφάνιση ή τη γυμναστική αρχίζει να καθορίζει την κοινωνική μας ζωή, χάνουμε την ικανότητα να αφεθούμε και να ζήσουμε πιο αυθόρμητα.

Η τέλεια ισορροπία

Η ψυχολόγος Silvia dal Ben προτείνει μια διαφορετική προσέγγιση: η αληθινή ευεξία δεν βρίσκεται στον αυστηρό περιορισμό ή σε κοινωνικά «τέλειους» τρόπους ζωής, αλλά στην ισορροπία μεταξύ φυσικής υγείας και μιας κοινωνικής ζωής χωρίς ενοχές.

Δεν πρόκειται για επιστροφή στις υπερβολές του παρελθόντος. Αντίθετα, ο στόχος είναι η ευθυγράμμιση: να δίνουμε προτεραιότητα στην υγεία μας χωρίς να θυσιάζουμε τη χαρά της συγκίνησης και την αυθόρμητη διασκέδαση που κάνουν τη ζωή να αξίζει.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Αυτός ο τύπος σκέψης, "όλα ή τίποτα", δεν είναι μόνο μη ρεαλιστικός, αλλά και τελείως μη βιώσιμος μακροπρόθεσμα», εξηγεί η ειδικός στην ψυχική υγεία.

«Παγίδα ευεξίας»: Όταν οι υγιεινές συνήθειες οδηγούν σε κοινωνική απομόνωση

Μια περιστασιακή έξοδος με φίλους - είτε πίνετε αλκοόλ είτε όχι - είναι ζωτικής σημασίας για την ανθρώπινη σύνδεση και προσφέρει πραγματικά οφέλη στην ευημερία σας.

«Η κοινωνικοποίηση δεν είναι απλώς για χαλάρωση. Είναι ευκαιρία να δεθούμε με φίλους, να απελευθερώσουμε ένταση, να γελάσουμε και να διασκεδάσουμε. Χάνοντας αυτές τις στιγμές, υπάρχει κίνδυνος να αποσυνδεθούμε συναισθηματικά, κάτι που μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε αίσθημα κενού και μοναξιάς».

Αυτή η αλλαγή εντάθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Με τόσο χρόνο στο σπίτι, πολλοί υιοθετήσαμε νέες ρουτίνες, με την υγιεινή διατροφή και την άσκηση να γίνονται κορυφαίες προτεραιότητες. Υπήρξε ωστόσο και η σκοτεινή πλευρά: τα περιστατικά διαταραχών διατροφής αυξήθηκαν, με πολλούς να αντιμετωπίζουν για πρώτη φορά προβλήματα, κατά την περίοδο της πανδημίας.

Τώρα που οι «εμμονές με την υγεία» - από ενέσεις αδυνατίσματος μέχρι προγράμματα γυμναστικής, δίαιτες και αισθητικές επεμβάσεις - βρίσκονται παντού, χρειάζεται να σκεφτούμε τι συμβαίνει όταν χάνουμε τον έλεγχο της επιθυμίας για βελτίωση.

Η ειδικός σημειώνει: «Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα όπως η ορθορεξία, όπου η επιδίωξη της σωματικής ευεξίας γίνεται τόσο αυστηρή που ακυρώνει την ψυχική υγεία. Ψυχολογικά, η πραγματική υγεία δεν είναι μόνο σωματική, είναι μια ισορροπία μεταξύ φυσικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ζωής».

Γιατί η κοινωνική ζωή σας είναι εξίσου σημαντική με τη ρουτίνα προπόνησης

Μία έξοδος με φίλους μπορεί συχνά να φαίνεται ότι θα «ακυρώσει» όλη τη σκληρή δουλειά που κάναμε. Ωστόσο, πρέπει να θυμόμαστε ότι είμαστε κοινωνικά πλάσματα. Όπως επισημαίνει η ειδικός: «Οι σχέσεις είναι ζωτικής σημασίας για να μας κρατούν σταθερούς, να βρίσκουμε ικανοποίηση και να μας δίνουν την αίσθηση του ανήκειν».

«Η κοινωνικοποίηση μας προσφέρει το απαραίτητο διάλειμμα από την καθημερινή ρουτίνα, ενισχύει τους δεσμούς μας και μας δίνει ασφαλή χώρο για να επεξεργαστούμε τα συναισθήματά μας», τονίζει η dal Ben.

«Αυτό δεν βοηθά μόνο στη μείωση των επιπέδων άγχους. Δημιουργεί ένα σημαντικό δίκτυο υποστήριξης που λειτουργεί ως ασπίδα απέναντι σε προβλήματα ψυχικής υγείας».

Πώς να ξεπεράσετε τις ενοχές: 4 συμβουλές για μια ισορροπημένη ζωή

Να είστε ευέλικτοι: «Το να είστε υγιείς δεν σημαίνει ότι πρέπει να ακολουθείτε ένα αυστηρό πρόγραμμα. Ένας ισορροπημένος τρόπος ζωής φροντίζει τα πάντα σας, όχι μόνο τη φυσική σας κατάσταση».

Αλλάξτε το αφήγημα: «Η ψυχική και συναισθηματική ευημερία δεν είναι ξεχωριστή από τη σωματική υγεία· είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Ένα γυμνασμένο σώμα δεν αξίζει πολλά αν το μυαλό σας είναι εξαντλημένο ή νιώθετε απομονωμένοι».

Αποδεχτείτε την ατέλεια: «Το να είσαι υγιής δεν σημαίνει να τα κάνεις όλα «σωστά» συνέχεια. Η πραγματική αυτοφροντίδα περιλαμβάνει χαλάρωμα και διασκέδαση, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ότι θα παραβιάζεις περιστασιακά τους κανόνες σου».

Βρείτε μια ρουτίνα που σας ταιριάζει: «Δεν χρειάζεται να διαλέξετε ανάμεσα στην κοινωνική ζωή και την υγεία σας. Μια έξοδος κάθε τόσο δεν σημαίνει ότι έχετε παραμελήσει τη διατροφή σας ή θα χαλάσει την πρόοδό σας».

«Το "παν μέτρον άριστον" μπορεί να είναι κλισέ, αλλά αξίζει να το ακολουθούμε. Η αληθινή υγεία είναι η ισορροπία μεταξύ αυτοφροντίδας και φροντίδας των σχέσεών μας. Κάνοντας χώρο και για τα δύο, όχι μόνο προστατεύετε τη σωματική σας υγεία, αλλά καλλιεργείτε μια ζωή συναισθηματικά πλούσια και πραγματικά πλήρη».

Πηγή: hellomagazine.com