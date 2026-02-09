Πώς θα αναγνωρίσετε τα σημάδια.

Έχετε γνωρίσει ποτέ κάποιον που λέει συνεχώς ότι «δεν του αρέσει να καυχιέται», ενώ καταφέρνει να ενσωματώσει τα επιτεύγματά του σε κάθε συζήτηση; Ίσως να έχετε να κάνετε με έναν συγκαλυμμένο ναρκισσιστή.

Σύμφωνα με ψυχολόγους, αυτά τα άτομα έχουν κατακτήσει την τέχνη να φαίνονται ταπεινά, ενώ στην πραγματικότητα επιδιώκουν θαυμασμό και έλεγχο. Ακολουθούν επτά σημάδια που μπορεί να σας βοηθήσουν να τα αναγνωρίσετε.

1. Καυχιούνται… με ταπεινότητα

Συχνά λένε κάτι σαν: «Ντρέπομαι που μου ζητούν συνεχώς συμβουλές λόγω της προαγωγής μου». Προσπαθούν να φαίνονται μετριόφρονες, αλλά στην ουσία αναδεικνύουν τις επιτυχίες τους με έμμεσο τρόπο.

2. Ζητούν κομπλιμέντα ενώ τα απορρίπτουν

Απορρίπτουν τον έπαινο με αυτοσαρκασμό, αλλά αυτός ο αυτοσαρκασμός στην πραγματικότητα αποσκοπεί στην επιβεβαίωση. Αν σταματήσετε να τους επαινείτε, μπορεί να γίνουν ακόμα πιο επίμονοι στην αναζήτηση επιβεβαίωσης.

3. Οι ιστορίες πάντα επιστρέφουν σε αυτούς

Ακόμα και όταν ακούνε τα καλά νέα σας, καταφέρνουν να επαναφέρουν τη συζήτηση στα δικά τους επιτεύγματα, δίνοντας την ψευδαίσθηση ενδιαφέροντος για εσάς.

4. Οι θυσίες τους είναι πάντα ορατές

Μπορεί να φαίνονται ανιδιοτελείς, αλλά φροντίζουν όλοι να γνωρίζουν τι κάνουν για τους άλλους. Η βοήθειά τους συνοδεύεται πάντα από επιδεικτική αναγνώριση.

5. Χρησιμοποιούν ψεύτικη μετριοφροσύνη για να αποφύγουν την ευθύνη

Όταν κάνουν λάθος, σπάνια ζητούν ειλικρινή συγγνώμη. Αντίθετα, παρουσιάζουν τα λάθη τους ως αρετές ή ως αποδείξεις της «υπερβολικής φροντίδας» τους.

6. Είναι κρυφά ανταγωνιστικοί

Ακόμα και όταν συγχαίρουν τους άλλους, βρίσκουν τρόπους να υποβαθμίσουν τα επιτεύγματα του άλλου και να επιδείξουν τη δική τους υπεροχή.

7. Η ταπεινότητά τους έχει όρους

Η συμπεριφορά τους αλλάζει ανάλογα με το ποιος τους παρακολουθεί. Είναι εξαιρετικά μετριόφρονες μπροστά σε ανώτερους, αλλά αλαζονικοί με όσους θεωρούν κατώτερους.