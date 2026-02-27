Μία απίστευτη υπόθεση εκφοβισμού ανηλίκου ήρθε στην επιφάνεια στη Νέα Ιωνία Βόλου.

Ένας 15χρονος μαθητής μαζί με τον 17χρονο αδερφό του έστησε «καρτέρι» σε έναν συνομήλικό του σε πάρκο στο Βόλο. Αφορμή για το περιστατικό στάθηκε ένα like στο Facebook που έκανε ο ένας 15χρονος στην κοπέλα του άλλου.

Σύμφωνα με το magnesianews.gr, το συμβάν έγινε τον Ιούνιο του 2024 σε πάρκο στη Νέα Ιωνία και ύστερα από καταγγελία των γονιών του θύματος ασκήθηκε δίωξη στην κοπέλα, τον φίλο της και τον 19χρονο (17 τότε) αδερφό του. Σήμερα (27/2) απολογήθηκαν στον ανακριτή και αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι να γίνει η δίκη.

Το χρονικό

Πριν δύο χρόνια, ο 15χρονος είδε το like του συνομηλίκου του στην τότε κοπέλα του στο Facebook και τότε αποφάσισε να συναντηθούν για να του ζητήσει τον λόγο. Ο 15χρονος δράστης, μαζί με τον αδερφό του ξυλοκόπησαν το θύμα προκαλώντας του εκδορές στο πρόσωπο. Στη συνέχεια τον εκβίαζαν και του έπαιρναν το χαρτζιλίκι που του έδιναν οι γονείς του.

Οι γονείς του 15χρονου αντιλήφθηκαν ότι κάτι σοβαρό συμβαίνει και προχώρησαν σε καταγγελία στις Αρχές. Ακολούθησε προκαταρκτική εξέταση, η οποία όταν ολοκληρώθηκε, ασκήθηκαν ποινικές διώξεις και οι τρεις κατηγορούμενοι κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή.

Το ανήλικο ζευγάρι, μαζί με τον 19χρονο αδελφό του φερόμενου ως βασικού δράστη, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εκβίαση με πρόκληση σωματικής βλάβης, απειλή με άμεσο κίνδυνο κατά της σωματικής ακεραιότητας ή της ζωής, πράξεις που φέρονται να τελέστηκαν από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για απλή σωματική βλάβη, εξύβριση και απειλή.

Μετά τις απολογίες τους, οι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικό όρο την τακτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα, έως ότου εκδικαστεί η υπόθεση.

Ο 19χρονος, ο οποίος βρίσκεται ήδη κρατούμενος για υποθέσεις κλοπών, αρνήθηκε την κατηγορία της εκβίασης. Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι σημειώθηκε καβγάς, υποστηρίζοντας πως παρενέβη επειδή ανησύχησε για την ασφάλεια του αδελφού του.