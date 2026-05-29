Η υγεία των τραυματιών δεν διατρέχει κίνδυνο.

Σε εκτόνωση αερίου από επαγγελματικό ψυκτικό μηχάνημα φαίνεται να οφείλεται η έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στην Κόρινθο το βράδυ της Παρασκευής (29/05).

Όπως μεταδίδει το korinthostv.gr, προκλήθηκε διαρροή αμμωνίας. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν τρία άτομα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Κορίνθου, τα οποία παρέλαβαν τρία άτομα και τα μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για την παροχή πρώτων βοηθειών και περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με δήλωση του Προέδρου του Νοσοκομείου Κορίνθου Γρηγόρη Καρπούζη, οι δύο τραυματίες θα παραμείνουν στο Νοσοκομείο Κορίνθου ενώ ο τρίτος θα μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Αθήνας, καθώς κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία του.

