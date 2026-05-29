Ο νεαρότερος παίκτης που αποκλείει τον Τζόκοβιτς σε Γκραν Σλαμ.

Με τον Κάρλος Αλκαράθ απόντα, εξαιτίας του τραυματισμού στον καρπό και τον Γιανίκ Σίνερ να έχει αποκλειστεί στον δεύτερο γύρο του Roland Garros, όλα έδειχναν πως ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν θα μπορούσε να βρει καλύτερη ευκαιρία για να κατακτήσει το 25ο Γκραν Σλαμ του. Αν το πίστευε αυτό, υπολόγιζε χωρίς τον Ζοάο Φονσέκα.

Ο 19χρονος Βραζιλιάνος ήταν ο πρωταγωνιστής της δεύτερης μεγάλης έκπληξης του τουρνουά. Έβαλε «φρένο» στα σχέδια του Τζόκοβιτς, αποκλείοντας τον 39χρονο Σέρβο στον τρίτο γύρο, παρότι βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, έχοντας χάσει τα δύο πρώτα σετ.

Τελικά επικράτησε με 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5, σε ένα ματς που διήρκεσε 4 ώρες και 53 λεπτά και προκρίθηκε για πρώτη φορά στους «16» ενός major τουρνουά. Παράλληλα, έγινε ο νεαρότερος παίκτης που αποκλείει σε Γκραν Σλαμ τον Τζόκοβιτς, ο οποίος εμφανώς δυσκολευόταν όσο προχωρούσε ο αγώνας- και εξαιτίας της ζέστης- σε αντίθεση με τον 19χρονο, που ανέβαζε ρυθμό.

Ένα στατιστικό στοιχείο δίνει ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα στο επίτευγμα του Φονσέκα. Είναι μόλις ο δεύτερος τενίστας που νικά τον Τζόκοβιτς ενώ βρέθηκε να χάνει 2-0. Ο Γιούργκεν Μέλτζερ ήταν ο πρώτος, στο Ρολάν Γκαρός το 2010 και στο μεσοδιάστημα άλλες 301 αντίστοιχες προσπάθειες κατέληξαν σε αποτυχία.

Το χειροκρότημα στον Τζόκοβιτς

Μετά το τέλος του αγώνα, όλοι στο κορτ χειροκρότησαν όρθιοι τον Νόβακ Τζόκοβιτς, ανάμεσά τους και ο Ζοάο Φονσέκα.

«Δεν πίστευα ότι θα νικήσω»

Όταν ρώτησαν τον Φονσέκα μετά το ματς πώς συνέχισε να πιστεύει ότι θα νικήσει, ο 19χρονος ήταν απόλυτα ειλικρινής. «Στην πραγματικότητα, δεν το πίστευα. Απλά έπαιζα, απολάμβανα να είμαι στο κορτ. Τι απόλαυση ήταν και τι είδωλο έχουμε», είπε για τον Σέρβο.

«Είναι απόλαυση απλά να βρίσκεσαι στο κορτ απέναντί του. Ήταν η πρώτη μου φορά, οπότε τον ευχαριστώ και είμαι πολύ χαρούμενος», συμπλήρωσε.

«Άξιζε να νικήσει»

Στις δηλώσεις του, ο Νόβακ Τζόκοβιτς παραδέχθηκε πως ο αντίπαλός του «ήταν απλά καλύτερος» και του απέδωσε τα εύσημα για τη νίκη, λέγοντας ότι ήταν «απίστευτο το επίπεδό του» και πρόσθεσε ότι δεν πιστεύει πως ο ίδιος έκανε κάποιο λάθος στο παιχνίδι του.

Σε ερώτηση τι είπε στον Φονσέκα, απάντησε: «Σαφώς του έδωσα συγχαρητήρια και του είπα πως άξιζε να νικήσει, ότι έκανε απίστευτο ματς και πρέπει να είναι υπερήφανος για τον εαυτό του. Του ευχήθηκα καλή τύχη για το υπόλοιπο τουρνουά».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο 39χρονος Σέρβος κλήθηκε να απαντήσει αν πιστεύει ότι αυτό ήταν το τελευταίο ματς του στο Roland Garros. «Δεν ξέρω», αποκρίθηκε.