Ο Καραλής ξεκίνησε όταν οι υπόλοιποι αθλητές είχαν τελειώσει τις προσπάθειές τους.

Από νωρίς επέστρεψε στις πτήσεις πάνω από τα 6 μέτρα ο Εμμανουήλ Καραλής, κάτι που πέτυχε στον δεύτερο αγώνα του στη σεζόν του ανοιχτού στίβου, κατά τη διάρκεια του διεθνούς μίτινγκ της Λεμεσού.

Αυτός ήταν ο 18ος της καριέρας του που ολοκληρώνει έχοντας περάσει το «ορόσημο» των 6 μέτρων, που κάποτε φάνταζε δύσκολος στόχος για τον «χάλκινο» Ολυμπιονίκη του επί κοντώ- και παραμένει για πολλούς άλτες- αλλά πλέον εκείνος το έχει μετατρέψει σε… απλή ρουτίνα.

Στη Λεμεσό, ο Καραλής ξεκίνησε τον αγώνα του όταν όλοι οι υπόλοιποι επικοντιστές είχαν ολοκληρώσει τις προσπάθειές του. Χρειάστηκε δύο προσπάθειες για τα 5,65 μ., πέρασε εύκολα τα 5,85 μ., πετυχαίνοντας το ρεκόρ αγώνων, το οποίο ανέβασε στη συνέχεια στα 6 μέτρα. Με αυτό το άλμα έγινε ο δεύτερος καλύτερος στον κόσμο φέτος, πίσω από τον Μόντο Ντουπλάντις (6,12 μ.).

Το άλμα του Καραλή στα 6 μέτρα

Η «άτσαλη» προσγείωση του Καραλή

Μετά τα 6 μ., ο Εμμανουήλ Καραλής δοκίμασε την τύχη του στα 6,15 μέτρα. Στην πρώτη προσπάθεια, προσγειώθηκε «άτσαλα», στη βαλβίδα, αλλά αμέσως σηκώθηκε για να καθησυχάσει τους φιλάθλους πως δεν χτύπησε. Δοκίμασε άλλη μια φορά σε αυτό το ύψος και ολοκλήρωσε τον αγώνα του.

«Είμαι καλά, όλα καλά», διαβεβαίωσε αμέσως μετά. «Απλά επειδή έκανα πολλά άλματα απανωτά, κουράστηκα λίγο», εξήγησε και υποσχέθηκε ότι θα φτάσει ακόμα ψηλότερα στο μίτινγκ της Λεμεσού του χρόνου.

