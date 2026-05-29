Ο Μουρίνιο αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα μετά τις εκλογές του συλλόγου.

Ο Ζοζέ Μουρίνιο έχει υπογράψει το συμβόλαιό του με τη Ρεάλ Μαδρίτης, σύμφωνα με το Athletic και αναμένεται να ανακοινωθεί μετά τις εκλογές του συλλόγου, που θα διεξαχθούν στις 7 Ιουνίου.

Ο 63χρονος υπέγραψε τους όρους της επιστροφής του στη Μαδρίτη την προηγούμενη εβδομάδα, και το συμβόλαιο είναι τριετές, έως τον Ιούνιο του 2029, αναφέρει το δημοσίευμα.

Ο Ζοζέ Μουρίνιο είναι η επιλογή του προέδρου της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ, ο οποίος προκήρυξε εκλογές για τις 7 Ιουνίου. Ο Πορτογάλος τεχνικός αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα μετά τις αρχαιρεσίες, σύμφωνα με το Athletic.

Αντίπαλός του Πέρεθ στις εκλογές για την προεδρία είναι ο Ενρίκε Ρικέλμε, ο επιχειρηματίας που δήλωσε αυτή την εβδομάδα πως δεν θα επέλεγε τον Μουρίνιο ως τον νέο προπονητή του συλλόγου. Ωστόσο, αναμένεται ότι ο Πέρεθ θα κερδίσει τις εκλογές, σημειώνει το Athletic. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι διεργασίες για τη συγκρότηση του επιτελείου του Μουρίνιο και για τις μεταγραφές, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες.

Ο «Special One» επιστρέφει στη Μαδρίτη έπειτα από μια καταστροφική χρονιά για τη Ρεάλ, που έμεινε χωρίς τρόπαιο για δεύτερη διαδοχική σεζόν. Ο Πορτογάλος ήταν στον πάγκο των «μερένγκες» από το 2010 έως το 2013, κατακτώντας τρεις εγχώριους τίτλους, ανάμεσά τους το πρωτάθλημα της σεζόν 2011-2012 με ρεκόρ βαθμών.

