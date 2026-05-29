Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση φοιτητών στην επείγουσα κρικοθυρεοειδοτομή στο ΠΓΝ «Αττικόν».

Η πρακτική εκπαίδευση των φοιτητών Ιατρικής σε επείγουσες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση του αεραγωγού βρέθηκε στο επίκεντρο σεμιναρίου που πραγματοποιήθηκε στο ΠΓΝ «Αττικόν». Το Σεμινάριο Επείγουσας Κρικοθυρεοειδοτομής πραγματοποιήθηκε για δεύτερη φορά στο κτήριο ΑΚΙΣΑ, την Παρασκευή 22 Μαΐου, στο πλαίσιο του ακαδημαϊκού έτους 2025 έως 2026.

Η δράση απευθύνθηκε σε φοιτητές που έχουν εκπαιδευτεί στην Ωτορινολαρυγγολογία και περιλάμβανε διάλεξη, καθώς και πρακτική άσκηση σε ειδικά προπλάσματα. Στόχος ήταν η εξοικείωση των συμμετεχόντων με την επείγουσα εξασφάλιση του αεραγωγού μέσω της κρικοθυρεοειδικής μεμβράνης, μία χειρουργική πράξη με ιδιαίτερη σημασία στην επείγουσα ιατρική.

Δείτε την ανακοίνωση της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε για δεύτερη φορά στο κτήριο ΑΚΙΣΑ, του ΠΓΝ «Αττικόν» την Παρασκευή 22 Μαΐου, το Σεμινάριο Επείγουσας Κρικοθυρεοειδοτομής για το ακαδημαϊκό έτος 2025–2026.

Το σεμινάριο, απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές που έχουν εκπαιδευτεί στην Ωτορινολαρυγγολογία και περιλαμβάνει διάλεξη καθώς και πρακτική άσκηση σε ειδικά προπλάσματα, τα οποία σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν από τη Β’ Πανεπιστημιακή ΩΡΛ Κλινική ειδικά για τις ανάγκες της εκπαίδευσης.

Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν στην τεχνική της επείγουσας εξασφάλισης του αεραγωγού μέσω της κρικοθυρεοειδικής μεμβράνης, μιας χειρουργικής πράξης που συμπληρώνει ουσιαστικά τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στην επείγουσα ιατρική.

Θερμές ευχαριστίες στον Καθηγητή κ. Α. Δελίδη και σε όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση και υποστήριξη του σεμιναρίου.

