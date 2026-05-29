Ο πήχης είναι να φέρουμε την πολιτική αλλαγη, τόνισε μεταξύ άλλων ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.Α.Σ., Κωνσταντίνος Καρπουχτσής.

Συνέντευξη παραχώρησε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης , Κωνσταντίνος Καρπουχτσής, στην εκπομπή «Εκείνη και Εγώ » του ραδιοφωνικού σταθμού Παραπολιτικά και στην δημοσιογράφο Στέλλα Γκαντώνα.

Ο αν. εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.Α.Σ. αναφέρθηκε στο όνομα του κόμματος αναλύοντας την σημασία της κάθε λέξης ως κομμάτι της ταυτότητας του κόμματος.

«Και εγώ, η αλήθεια είναι ότι το έμαθα εκείνη τη μέρα που ανακοινώθηκε στο Θησείο. ΕΛ.Α.Σ. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Νομίζω κάθε μία από αυτές τις λέξεις έχει τη δική της σημασία και το δικό της νόημα. Ελληνική ναι ελληνική, γιατί αγαπάμε την Ελλάδα. Γιατί δεν χαρίζουμε τη σημαία και τον πατριωτισμό σε κάποιο άλλο κόμμα. Ναι, είμαστε πατριώτες. Πρεσβεύουμε έναν νέο πατριωτισμό. Αριστεροί Προφανώς γιατί τιμάει και την ιστορία των αγώνων και γιατί ναι, προερχόμαστε από την αριστερά, τιμούμε τους αγώνες, τιμούμε τις έννοιες της ισότητας, της αλληλεγγύης, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της Συμπαράταξης, γιατί κυρία Γκαντώνα είναι ένα ανοιχτό κάλεσμα για τη δημιουργία ενός καινούργιου πλειοψηφικού κοινωνικού ρεύματος. Μιας συμπαράταξης ανθρώπων, δυνάμεων, ανθρώπων που έχουν τις ίδιες ιδεολογίες, τις ίδιες απόψεις και έχουμε το ίδιο end game, θέλουμε να πετύχουμε τον ίδιο σκοπό, να φέρουμε μία προοδευτική αλλαγή. Οπότε είναι ένα κάλεσμα για συμπαράταξη όλων αυτών των υγιών δυνάμεων που υπάρχουν σήμερα στην κοινωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εν συνεχεία, ερωτώμενος για τον στόχο της ΕΛ.Α.Σ. απάντησε πως μόνος και ξεκάθαρος στόχος είναι η πολιτική αλλαγή και, συμπερασματικά, η διακυβέρνηση της χώρας.

«Είμαστε μία συμπαράταξη η οποία ξεκίνησε πριν από τρεις ημέρες. Ο στόχος, ο πήχης είναι ένας να φέρουμε την πολιτική αλλαγή. Άρα, εξ ορισμού στόχος είναι να αναλάβουμε τη διακυβέρνηση αυτής της χώρας. Νομίζω δεν θα μπορούσε να περιμένει κάτι λιγότερο οποιοσδήποτε από έναν πρώην Πρωθυπουργό να έρθει δεύτερο, γιατί έχω ακούσει και αυτό το ενδεχόμενο από κάποιους σε συζητήσεις, νομίζω ότι είναι εκτός συζήτησης. Ο Αλέξης Τσίπρας παραιτήθηκε ουσιαστικά και από το κόμμα, αλλά και άφησε και τη βουλευτική του έδρα. Όταν παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, έφυγε από δεύτερος», τόνισε ο κ. Καρπουχτσής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τέλος, ο κ. Καρπουχτσής αναφέρθηκε στο μέτρο της Πατριωτικής Εισφοράς, η οποία αποτελεί κεντρικό σημείο της ΕΛ.Α.Σ. όσον αφορά το οικονομικό της πρόγραμμα και την φοροελάφρυνση της μεσαίας τάξης, ενώ απάντησε και στο γιατί το μέτρο αυτό δεν είχε ληφθεί επί πρωθυπουργίας του Αλέξη Τσίπρα.

«Προφανώς και οι μεγάλες επιχειρήσεις φορολογήθηκαν και αυτές αναλογικά εκείνη την περίοδο. Και είμαι ο πρώτος που θα σας πω, όντας ελεύθερος επαγγελματίας και ο ίδιος, ότι εκείνη την περίοδο προφανώς έγιναν λάθη και επιβαρύνθηκε και η μεσαία τάξη. Το αναγνώρισε και ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός. Αυτό για μένα είναι ένα εχέγγυο της επόμενης μέρας. Το γεγονός ότι ο ίδιος ως πρώην πρωθυπουργός έκανε την αυτοκριτική του Δεν νομίζω να έχετε δει άλλον εν ενεργεία πολιτικό που να έχει κάνει τόσο έντονη αυτοκριτική στον εαυτό του τόσο με το βιβλίο του όσο και με τα λεγόμενά του και με τις πράξεις του», είπε.