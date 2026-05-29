Διαφορά 2,8 μονάδων καταγράφει από το ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Ένα νέο πολιτικό τοπίο δημιουργείται μετά τη δημιουργία της ΕΛΑΣ και της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ALCO που δημοσιεύει σήμερα το Flash.gr.

Η δημοσκόπηση ξεκίνησε το βράδυ της Τρίτης αμέσως μετά την παρουσίαση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, στην εκδήλωση στο Θησείο.

Πρώτο κόμμα στην πρόθεση ψήφου παραμένει η Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 23,5%, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ΕΛΑΣ με 12,8%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ (10%), έχοντας απόσταση μόλις μίας μονάδας από το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Αναλυτικά:

Νέα Δημοκρατία: 23,5%

ΕΛΑΣ: 12,8%

ΠΑΣΟΚ: 10%

Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 9,5%

ΚΚΕ: 6,4%

Ελληνική Λύση: 6,3%

Πλεύση Ελευθερίας: 3,2%

Φωνή Λογικής: 2,7%

ΜέΡΑ25: 2,6%

Νίκη: 1,7%

ΣΥΡΙΖΑ: 1,5%

Δημοκράτες: 0,9%

Αναποφάσιστοι: 17,3%

Άλλο: 1,6%

Σαρώνει ο Τσίπρας στον ΣΥΡΙΖΑ και στην Πλεύση Ελευθερίας

Η ακτινογραφία της «ψήφου» προς την ΕΛΑΣ, δείχνει ότι ο πρώην πρωθυπουργός «σαρώνει» τόσο τον ΣΥΡΙΖΑ (56%) όσο και την Πλεύση Ελευθερίας (28%).

Το «χαρτί» της εντιμότητας φαίνεται πως θα είναι ένα από τα ισχυρότερα «όπλα» του Αλέξη Τσίπρα στην προεκλογική μάχη.

Το 39% απαντά πως τον επιλέγει γιατί είναι έντιμος, το 33% λόγω εμπιστοσύνης, το 20% επειδή στηρίζει τα λαϊκά στρώματα ενώ το χαμηλό 8% επειδή συμφωνεί με τις θέσεις του κόμματος. Εύρημα που εξηγείται από τη στιγμή που είναι νωρίς προκειμένου να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για τον προγραμματικό λόγο της «Συμπαράταξης».

Ποσοστό που αθροιστικά φθάνει στο 23% εκφράζει ελπίδα, σιγουριά και ενθουσιασμό για την ίδρυση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Απογοήτευση, απαντά το 28%. Ανασφάλεια, το 24% ενώ φόβο, απαντά το 11%. Ποσοστό 14% δεν εκφράζει άποψη.

Καρυστιανού: Κέρδη από όλα τα κόμματα

Στον αντίποδα, οι ψήφοι προς την κ. Καρυστιανού δείχνουν να προέρχονται από όλα τα κόμματα, ακόμα και από τη ΝΔ. Η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία κερδίζει σημαντικό μέρος των ψήφων από τη ΝΙΚΗ αλλά και την Ελληνική Λύση. Το μεγαλύτερο τμήμα ωστόσο των ψηφοφόρων προέρχονται από την περιοχή του «άλλου κόμματος» ενώ το 9% είναι πολίτες που δεν ψήφισαν στις προηγούμενες εκλογές.

«Σημαία» για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, είναι η κάθαρση αλλά και το αίτημα προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη για τα Τέμπη. Στα «συν» της κ. Καρυστιανού το ότι είναι «νέο και άφθαρτο πρόσωπο».

Το 27% συνολικά εκφράζει ελπίδα, σιγουριά και ενθουσιασμό για την ίδρυση του νέου κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού. Το 32% εκφράζει απογοήτευση, το 18% ανασφάλεια και το 5% φόβο. Ποσοστό 18% δεν εκφράζει άποψη.

Η «μάχη» για τους αναποφάσιστους

Από τα σημαντικότερα ευρήματα της δημοσκόπησης της ALCO είναι αυτό για την κατεύθυνση των αναποφάσιστων στις εκλογές του 2023. Όπου η ΝΔ είχε κερδίσει σχεδόν τον έναν στους δυο (ποσοστό 48%). Το 21% είχε ψηφίσει τον ΣΥΡΙΖΑ που πλέον βρίσκεται σε ποσοστό εκτός βουλής ενώ επισημαίνεται το 6% που είχαν λάβει από τους αναποφάσιστους οι «Σπαρτιάτες».

Ποιος μπορεί να νικήσει τον Μητσοτάκη;

Η φράση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνέδριο της ΝΔ για το ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο εάν χτυπήσει τα ξημερώματα για τη διαχείριση μιας κρίσης, προκάλεσε συζητήσεις και πολλές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση.

Για τη ΝΔ ωστόσο το «στοίχημα» της κυβερνησιμότητας παραμένει ένα από τα βασικότερα κυβερνητικά αφηγήματα επάνω στα οποία, ήδη, οικοδομείται η προεκλογική «γραμμή». Στο ερώτημα ποιος πολιτικός θα είναι ο πιο δύσκολος αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη στην πορεία προς τις κάλπες - και με αυθόρμητες απαντήσεις - η απάντηση «κανένας» παραμένει η πλειοψηφική με ποσοστό 29%, ωστόσο στη δεύτερη θέση πλέον και με υψηλό ποσοστό (25%) εμφανίζεται ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκεντρώνει 15% και βρίσκεται στην τρίτη θέση ενώ η Μαρία Καρυστιανού ακολουθεί με 7%.

Διαφορετική είναι η εικόνα ωστόσο στη δημοφιλία των πολιτικών αρχηγών όπου η Μαρία Καρυστιανού με 32% θετικές γνώμες προηγείται του Κυριάκου Μητσοτάκη που συγκεντρώνει το 28%.

Αξίζει να σημειωθεί πως στη συγκεκριμένη ερώτηση ο κ. Τσίπρας βρίσκεται στην τέταρτη θέση, με 24% μαζί με την Ζωή Κωνσταντοπούλου και πίσω από τον Δημήτρη Κουτσούμπα που με 27% βρίσκεται στην τρίτη θέση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης βρίσκεται στην πέμπτη θέση με ποσοστό 20%.

Ως προς την κυβέρνηση, το 52% δηλώνει καθόλου ικανοποιημένο και το 24% λίγο. Αρκετά, απαντά το 20% και πολύ μόλις το 2%.