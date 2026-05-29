Η βρετανικές αρχές εκτιμούν ότι ο 46χρονος συνεργάστηκε με τις ιρανικές μυστικές υπηρεσίες.

Ένας 46χρονος Έλληνας συνελήφθη στη Βρετανία και κατηγορείται ότι βοήθησε ξένη μυστική υπηρεσία, η οποία εκτιμάται ότι είναι του Ιράν, για να μπει στο στόχαστρο δημοσιογράφος που εργάζεται στον τηλεοπτικό σταθμό Iran International, στο Λονδίνο.

Η βρετανική αντιτρομοκρατική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι Ιωάννης Αϊδινίδης, ο οποίος ζει στο Μόναχο, συνελήφθη στις 16 Μαΐου και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες με βάση τη νομοθεσία της χώρας για την Εθνική Ασφάλεια. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον δικαστή αργότερα σήμερα.

«Η χώρα με την οποία σχετίζονται οι ισχυρισμοί πιστεύεται πως είναι το Ιράν και οι ισχυρισμοί σχετίζονται με τη στοχοποίηση ενός δημοσιογράφου, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, που εργάζεται για το Iran International», αναφέρει η ανακοίνωση των βρετανικών αρχών. Ο εν λόγω δημοσιογράφος είναι επικριτικός απέναντι στην κυβέρνηση του Ιράν, σημειώνει το Reuters.

Το άρθρο της νομοθεσίας με βάση το οποίο κατηγορείται ο 46χρονος Έλληνας αναφέρει πως ένα άτομο διαπράττει αδίκημα όταν «εμπλέκεται σε συμπεριφορά που είναι πιθανό να βοηθήσει ουσιαστικά μια ξένη υπηρεσία πληροφοριών στην εκτέλεση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το Ηνωμένο Βασίλειο».

Βρετανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δεν πιστεύουν ότι υπάρχει ευρύτερη απειλή για τον κόσμο. «Ξέρουμε ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει ανησυχία σε πολλούς ανθρώπους εδώ στον κόσμο, ιδιαίτερα εκείνους που εργάζονται σε ΜΜΕ στην περσική γλώσσα», δήλωσε η Έλεν Φλάναγκαν, επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής στο Λονδίνο.

«Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε στενά με οργανισμούς και άτομα για να τους παρέχουμε συμβουλές και υποστήριξη σχετικά με την ασφάλειά τους και αυτό περιλαμβάνει το συγκεκριμένο άτομο και τον οργανισμό που συνδέεται με αυτή την έρευνα», συμπλήρωσε.

Τον Απρίλιο, τρία άτομα κατηγορήθηκαν για απόπειρα εμπρησμού σε χώρους που συνδέονται με το Iran International, στο βορειοδυτικό Λονδίνο, έπειτα από φωτιά που δεν προκάλεσε ζημιές ή τραυματισμούς. Η βρετανική αστυνομία είχε αναφέρει πως εξέταζε αν υπήρχε σύνδεση με το Ιράν τόσο για αυτό το περιστατικό, όπως και για σειρά εμπρηστικών επιθέσεων σε εβραϊκούς χώρους στο Λονδίνο. Η φιλοιρανική οργάνωση Ashab al-Yamin al-Islamiyya είχε αναλάβει την ευθύνη για τα περισσότερα από αυτά τα περιστατικά.

Η ανακοίνωση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας

«Ένας άνδρας κατηγορείται για αδίκημα με βάση τον νόμο περί Εθνικής Ασφάλειας, έπειτα από έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Αστυνόμευσης (CTP) Λονδίνου.

Ο Ιωάννης Αϊδινίδης, 46 ετών (12/12/1979), ο οποίος είναι Έλληνας υπήκοος και κατοικεί στο Μόναχο της Γερμανίας, κατηγορήθηκε την Παρασκευή 29 Μαΐου για παροχή βοήθειας σε ξένη μυστική υπηρεσία, κατά παράβαση του άρθρου 3 (2) του νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας του 2023. Η χώρα με την οποία σχετίζονται οι ισχυρισμοί πιστεύεται πως είναι το Ιράν και οι ισχυρισμοί σχετίζονται με τη στοχοποίηση ενός δημοσιογράφου, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, που εργάζεται για το Iran International.

Αναμένεται να εμφανιστεί στο Ειρηνοδικείο του Γουέσμινστερ αργότερα σήμερα (Παρασκευή 29 Μαΐου).

Το Σάββατο, 16 Μαΐου, ένας 46χρονος άνδρας συνελήφθη στο Δυτικό Σάσεξ, από ντετέκτιβ της CTP Λονδίνου, με την υποστήριξη αξιωματικών της CTP South East.

Ο άνδρας συνελήφθη και κρατήθηκε βάσει του άρθρου 27 του νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας του 2023 και μεταφέρθηκε σε αστυνομικό τμήμα του Λονδίνου. Εντάλματα για περαιτέρω κράτηση εκδόθηκαν από το Ειρηνοδικείο του Γουέστμινστερ, τα οποία επιτρέπουν τη συνέχιση της κράτησής του έως το Σάββατο 30 Μαΐου και έπειτα από στενή συνεργασία με την Εισαγγελία του Στέμματος, εγκρίθηκαν οι παραπάνω κατηγορίες.

Δεν πιστεύεται ότι υπάρχει κάποια ευρύτερη απειλή για το κοινό σε σχέση με αυτό το ζήτημα.