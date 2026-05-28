ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν για παράταση της εκεχειρίας και έναρξη διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά.

Οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για το μνημόνιο κατανόησης διάρκειας 60 ημερών, το οποίο προβλέπει παράταση της εκεχειρίας και έναρξη των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει δώσει ακόμα την τελική έγκριση, σύμφωνα με πηγές του Axios.

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Axios πως οι όροι είχαν συμφωνηθεί ως επί το πλείστον την Τρίτη, αλλά και οι δύο πλευρές έπρεπε να εξασφαλίσουν την έγκριση της ηγεσίας. Οι Ιρανοί επανήλθαν και ανέφεραν ότι είχαν λάβει τις σχετικές εγκρίσεις και ήταν έτοιμοι να υπογράψουν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Η Τεχεράνη δεν το έχει επιβεβαιώσει αυτό.

Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές ενημέρωσαν τον Τραμπ για τις λεπτομέρειες της τελικής συμφωνίας, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος δεν την ενέκρινε αμέσως. «Ο πρόεδρος είπε στους διαπραγματευτές ότι θέλει μερικές ημέρες να το σκεφτεί», δήλωσε ο ένας από τους Αμερικανούς αξιωματούχους.

«Πρόκειται για μια συμφωνία προκειμένου να καθίσουν όλοι στο τραπέζι. Θα διευθετήσουμε τις λεπτομέρειες στις διαπραγματεύσεις», είπε η μία από τις πηγές. Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ και οι σύμβουλοί του πίστευαν ότι είναι κοντά σε συμφωνία αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του πολέμου, εκτίμηση που ποτέ δεν επιβεβαιώθηκε, έως τώρα. Αν και η υπογραφή ενός μνημονίου κατανόησης θα αποτελέσει την πιο σημαντική διπλωματική πρόοδο από την έναρξη του πολέμου, θα χρειαστούν περαιτέρω εντατικές διαπραγματεύσεις προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του Τραμπ αναφορικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Τι προβλέπει το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ

Το μνημόνιο κατανόησης των 60 ημερών θα ορίζει πως θα είναι ελεύθερη η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Αυτό, διευκρίνισε Αμερικανός αξιωματούχος, σημαίνει όχι διόδια και παρενοχλήσεις και πως το Ιράν θα πρέπει να απομακρύνει όλες τις νάρκες, εντός 30 ημερών. Επίσης, θα αρθεί ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός, αλλά αυτό θα γίνει σε αναλογία με την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοΐας, σημείωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Επίσης, το μνημόνιο θα περιλαμβάνει δέσμευση της Τεχεράνης ότι δεν θα επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικών όπλων. Εξάλλου, η συμφωνία θα προβλέπει ότι τα πρώτα ζητήματα που θα αποτελέσουν αντικείμενο των διαπραγματεύσεων στο «παράθυρο» των 60 ημερών θα είναι τα πυρηνικά: πώς θα γίνει η παράδοση του αποθέματος ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού που διαθέτει το Ιράν αλλά και τι θα ισχύσει για τον εμπλουτισμό.

Από την άλλη, οι ΗΠΑ θα δεσμευτούν ότι στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων θα συζητηθεί η άρση κυρώσεων και η αποδέσμευση «παγωμένων» ιρανικών κεφαλαίων. Εξάλλου, το μνημόνιο θα προβλέπει συζήτηση για μηχανισμό ο οποίος θα βοηθήσει το Ιράν να αρχίσει να λαμβάνει ανθρωπιστική βοήθεια. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι δεν υπάρξουν παράλληλες συμφωνίες, ούτε μυστικές ρήτρες, για άρση κυρώσεων ή κεφάλαια προς το Ιράν. «Όσα περισσότερα είναι πρόθυμοι να δώσουν οι Ιρανοί, τόσα περισσότερα θα πάρουν», είπε η μία από τις πηγές.