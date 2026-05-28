Την Παρασκευή 29 Μαΐου η εκπομπή του ΣΚΑΙ «Το ‘χουμε» με κύριο πρωταγωνιστή τον Κώστα Τσουρό ρίχνει πρόωρα την αυλαία για την φετινή σεζόν.

Ο παρουσιαστής, στην αρχή της εβδομάδα, θέλησε να ξεκινήσει την εκπομπή του, ανακοινώνοντας στους τηελεθεατές ότι μέχρι και την τελευταία ημέρα ο ίδιος και οι συνεργάτες του θα δώσουν τον ακύτερό τους εαυτό, ωστόσο το τραγούδι έναρξης που επέλεξε συζητήθηκε από άλλα πάνελ.

Την επόμενη ημέρα, επέστρεψε και απευθυνόμενος στους συναδέλφους του άλλων εκπομπών, ζήτησε να κάνουν υπομονή καθώς την Παρασκευή η εκπομπή ολοκληρώνεται.

Σήμερα, Πέμπτη 28 Μαΐου, καλωσόρισε τους τηλεθεατές με το τραγούδι «Δεν ξέρω αύριο που θα ‘μαι» και ανέφερε: «Καλησπέρα σας, εμείς ξέρουμε αύριο που θα είμαστε. Θα είμαστε εδώ! Για το τελευταίο «Το ‘χουμε» της σεζόν και… της ιστορίας».

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της εκπομπής ο Κώστας Τσουρός ευχαρίστησε τους συνεργάτες του, με εκείνους να μιλούν με ιδιαίτερη συγκίνηση και θαυμασμό για το πρόσωπό του.

Η Ναταλία Αργυράκη, δεν δίστασε να σηκωθεί από τη θέση της με σκοπό να τον αγκαλιάσει ενώ η Δέσποινα Τσόκου μίλησε για την σεζόν που κλείνει πρόωρα για την εκπομπή.

