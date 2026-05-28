Όσα ανέφερε η Κατερίνα Διδασκάλου στην κάμερα της «Super Κατερίνα».

Μία ενδιαφέρουσα συνέντευξη παραχώρησε η Κατερίνα Διδασκάλου στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» και το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Πέμπτης 28 Μαΐου.

Η ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε στην πίστη, αλλά και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει μία γυναίκα κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης της. Δεν δίστασε μάλιστα να αναφέρει ότι απέναντι στα δικά της παιδιά αισθάνεται τύψεις για τις στιγμές που έχασε από τη ζωή τους λόγω της δουλειάς της.

«Σέβομαι την παγκόσμια αρμονία και μία ανώτερη δύναμη που μας διέπει, αλλά ποτέ δεν πίστεψα στον τιμωριτικό Θεό που μας κοιτάζει από πάνω και τιμωρεί και βάζει ενοχές και τέτοια, ποτέ», δήλωσε αρχικά σχετικά με την πίστη της.

Παράλληλα, απάντησε στο ερώτημα της δημοσιογράφου αναφορικά με παλαιότερες δηλώσεις της σε σχέση με την περίοδο που μία γυναίκα κυοφορεί: «Τα πράγματα έχουν αρχίσει κι είναι λίγο καλύτερα, αλλά αυτό είναι μία πικρή αλήθεια. Σε θεωρούν τουλάχιστον ανάπηρη όταν μένεις έγκυος. Δυστυχώς! Εγώ ήμουν πολύ τυχερή πάνω σε αυτό ομολογώ. Ο Μανούσος Μανουσάκης, ότα του είπα ότι είμαι έγκυος μου είπε ωραία θα σκίσει η σειρά, και έτσι έγινε… Δούλευα σε όλη την εγκυμοσύνη. Πάντα δούλευα. Δεν το έχω μετανιώσει. Αν καμιά φορά στενοχωριέμαι αναδρομικά είναι για τις ώρες που έμεινα μακριά από τα παιδιά μου λόγω αυτής της δουλειάς. Τα παιδιά με έκαναν καλύτερο άνθρωπο και καλύτερη ηθοποιό».

Τέλος, μίλησε για το περιστατικό όπου άγνωστοι είχαν βανδαλίσει την αφίσα έξω από το θέατρο που πρωταγωνιστεί, αφήνοντας την εικόνα της χωρίς κεφάλι: «Είχε κοπεί το πρόσωπό μου με χειρουργική ακρίβεια που σημαίνει ότι κάποιος δεν το ήθελε κατεστραμμένο, το ήθελα ατόφιο».