Όσα ανέφερε η συνεργάτιδα της Σωζώς Σαπουντζάκη για τα γενέθλιά της.

Την Τετάρτη 28 Μαΐου, η Ζωζώ Σαπουντζάκη γιόρτασε τα 93α γενέθλιά της και πέρασε τη μέρα της με την οικογένειά της και στενούς της φίλους.

Στις φωτογραφίες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας η ίδια φαίνεται άκρως περιποιημένη και εντυπωσιακή να σβήνει τα κεράκια της.

Μάλιστα, η φίλη και συνεργάτιδά της Σταυρίνα Ευστρατιάδου μίλησε στον αέρα της εκπομπής «Το πρωινό», σημειώνοντας ότι ήταν ιδιαίτερα χαρούμενη για την ημέρα: «Είναι πολύ χαρούμενη γιατί είναι η μέρα της. Πολλές ευχές, μηνύματα στο κινητό της τηλέφωνο, λουλούδια, γλυκά, όπως κάθε χρόνο βασικά. Θα μαζευτούνε κάποιοι φίλοι στο σπίτι, θα κόψουμε την παραδοσιακή τούρτα, και χαίρεται πάρα πολύ που θα μαζευτούν οι φίλοι της για να της ευχηθούν για μια ακόμα φορά».

«Πέρσι, ήμασταν ακόμα πάρα πολύ καλά. Φέτος, ούτε εγώ θα ήθελα να κάνουμε κάτι μεγάλο… Γιατί ακόμα είναι πολύ φρέσκο το πένθος. Λόγω του χαμού του συντρόφου της, δεν θα είναι τόσο λαμπερό το πάρτι. Θα είναι ίσα ίσα για το καλό της ημέρας. Με πολύ καλούς φίλους που είναι πάντα στο πλευρό της και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την υγεία της. Πραγματικά με έχουν συγκινήσει. Από τότε που έφυγε ο Πύρρος, είναι κάποιοι φίλοι που δεν με έχουν αφήσει λεπτό. Καλά είναι, σπίτι της, με μεγάλη φροντίδα. Είναι σταθερή η υγεία της…»