Aναλυτικά ο πίνακας κερδών της 21ης κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου της Allwyn.

Η Allwyn έδωσε στη δημοσιότητα τον πίνακα των κερδών της αποψινής, 21ης κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου.

Τυχερός αριθμός αναδείχθηκε ο 13260, σειρά η 1η και στοιχείο το Ε. Ο τυχερός λαχνός έχει πωληθεί άρα ακολούθησε πρόσθετη κλήρωση για τον διψήφιο αριθμό. Στην κλήρωση αναδείχθηκε το 88. Ο τρίδυμος λαχνός 13260, 1η, 2η και 10η σειρά κερδίζει συνολικά 300.000 ευρώ ωστόσο δεν προέκυψε τυχερός από την πρόσθετη κλήρωση και έτσι το γραμμάτιο με το στοιχείο Β του πρώτου λαχνού κερδίσει 200.000 ευρώ. Τα συνολικά κέρδη της πεντάδας του πρώτου λαχνού ανέρχονται σε 250.000 ευρώ.

Άρα, ο αριθμός 13260, στη 2η και 10η σειρά στοιχεία Α - Ε κερδίζουν από 25.000 ευρώ ενώ ο ίδιος αριθμός στις υπόλοιπες σειρές κερδίζει 15.000 ευρώ.

Ο αριθμός 53157 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ και από 1.000 ευρώ κερδίζουν οι λαχνοί: 5200, 7984, 23952, 29130, 36017, 40234, 43383, 60304 και 69073.

