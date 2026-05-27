Αποζημίωση 8,16 εκατ. ευρώ στον ΟΤΕ για υπηρεσίες SMS προς το Δημόσιο, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η Allwyn Hellas Συμμέτοχων, η ΠΡΟΤΑΣΙΣ, η Elbit Systems και οι Έλληνες «agents»

Αποζημίωση 8,16 εκατ. ευρώ.

«Πράσινο φως» για την καταβολή αποζημίωσης ύψους περίπου 8,16 εκατ. ευρώ προς τον ΟΤΕ για υπηρεσίες που παρείχε στο Δημόσιο στο πλαίσιο του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» άναψε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, βάζοντας τέλος σε μια εκκρεμότητα που προέκυψε από τη συνέχιση της λειτουργίας των υπηρεσιών μαζικής αποστολής SMS μετά την εξάντληση του συμβατικού αντικειμένου.

Με ομόφωνη γνωμοδότηση του Β’ Τμήματος, το ΝΣΚ έκανε δεκτή την εξώδικη αίτηση του ΟΤΕ, κρίνοντας ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της νομοθετικής ρύθμισης του άρθρου 128 του ν. 5224/2025 για την αναγνώριση δαπανών που αφορούν υπηρεσίες αποστολής και λήψης σύντομων μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας στο έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ».

Η υπόθεση αφορά υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από τις 11 Μαρτίου 2024 έως τις 19 Φεβρουαρίου 2025, περίοδο κατά την οποία ο ΟΤΕ – μέσω της COSMOTE, η οποία στο μεταξύ απορροφήθηκε από τον όμιλο – συνέχισε να υποστηρίζει κρίσιμες λειτουργίες επικοινωνίας της Δημόσιας Διοίκησης, παρότι το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των σχετικών συμβάσεων είχε ήδη εξαντληθεί από τον Δεκέμβριο του 2022.

Το αρχικό έργο προέβλεπε αποστολή 72 εκατ. SMS, ενώ ενεργοποιήθηκε και δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον 18 εκατ. μηνύματα. Ωστόσο, οι αυξημένες ανάγκες της Δημόσιας Διοίκησης οδήγησαν στη συνέχιση της παροχής υπηρεσιών και μετά τη λήξη του διαθέσιμου συμβατικού αντικειμένου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο ΟΤΕ διεκδίκησε αποζημιώσεις για περισσότερα από 265,8 εκατ. SMS που διακινήθηκαν την επίμαχη περίοδο, μέσω δύο αγωγών συνολικού ύψους άνω των 8,16 εκατ. ευρώ κατά του Ελληνικού Δημοσίου και της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.». Οι αγωγές αποσύρθηκαν τελικά, καθώς επελέγη η διαδικασία εξώδικης αναγνώρισης που προβλέπει η νομοθεσία. Το ΝΣΚ αναγνώρισε τελικά απαίτηση ύψους 8,158 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και φόρου κινητής τηλεφωνίας, ποσό που θα καταβληθεί άτοκα, καθώς η εταιρεία παραιτήθηκε από τις δικαστικές της διεκδικήσεις και από κάθε άλλη σχετική αξίωση.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Στη δυνατότητα μεγαλύτερης ευελιξίας για μελλοντική άντληση κεφαλαίων επικεντρώνεται ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στις 16 Ιουνίου 2026, καθώς προτείνεται η παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο ώστε να μπορεί, χωρίς να απαιτείται κάθε φορά νέα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή σε έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, εφόσον προκύψουν επενδυτικές ανάγκες. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η πρόταση συνδέεται με τη δραστηριοποίηση του ομίλου σε τομείς όπως οι υποδομές, οι παραχωρήσεις και η ενέργεια, που απαιτούν αυξημένες επενδύσεις, καθώς και με την ανάγκη ταχύτερης ανταπόκρισης σε πιθανές επιχειρηματικές ευκαιρίες τα επόμενα χρόνια. Η εισήγηση προβλέπει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορεί να προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου έως το 15% του σημερινού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κάτι που αντιστοιχεί σε έως 15,5 εκατ. νέες μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας περίπου 8,84 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, δηλαδή τίτλων που μπορούν σε μεταγενέστερο στάδιο να μετατραπούν σε μετοχές, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο για τη χρηματοδότηση επενδύσεων, έργων ή άλλων επιχειρηματικών κινήσεων. Η πρόταση περιλαμβάνει επίσης τη δυνατότητα περιορισμού ή κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ώστε η εταιρεία να μπορεί να διαθέτει νέες μετοχές απευθείας σε επενδυτές, εφόσον αυτό εξυπηρετεί στρατηγικές συμφωνίες ή χρηματοδοτικές ανάγκες. Εφόσον εγκριθεί, η εξουσιοδότηση θα έχει διάρκεια πέντε ετών και θα μπορεί να αξιοποιηθεί είτε εφάπαξ είτε τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν.

Η Allwyn Hellas Συμμέτοχων

Η Allwyn στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης της εταιρικής της παρουσίας στην Ελλάδα συνέτισε χθες την Allwyn Hellas Συμμέτοχων Μονοπρόσωπη ΑΕ. Η σύσταση της νέας εταιρείας πραγματοποιήθηκε μέσω διασυνοριακής εταιρικής διάσπασης και αφορά τη μεταφορά του ελληνικού σκέλους δραστηριοτήτων της Allwyn από το υφιστάμενο υποκατάστημα σε εταιρικό σχήμα με έδρα την Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, το ελληνικό υποκατάστημα της αλλοδαπής εταιρείας Allwyn, μαζί με τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις και τις δραστηριότητές του, αποσχίστηκε από τη μητρική εταιρεία με έδρα το Λουξεμβούργο και εισφέρθηκε στη νεοσύστατη Allwyn Hellas. Σύμφωνα με το καταστατικό, σκοπός της εταιρείας είναι η άμεση και έμμεση συμμετοχή σε ημεδαπές και αλλοδαπές εταιρείες και επιχειρήσεις, καθώς και η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προς συνδεδεμένες εταιρείες ή τρίτους. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής ή σύστασης εταιρειών και κοινοπραξιών, ίδρυσης υποκαταστημάτων και γραφείων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σύναψης συμφωνιών, χρηματοδοτικών πράξεων και παροχής εγγυήσεων εντός ομίλου. Το μετοχικό κεφάλαιο της Allwyn Hellas Συμμέτοχων Μονοπρόσωπη ΑΕ ανέρχεται σε 460.876.718 ευρώ και διαιρείται σε ισάριθμες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ η καθεμία.

Εγγύηση υπέρ ΟΠΑΠ

Παράλληλα, η Allwyn Ελλάς Investment παρείχε χθες εταιρική εγγύηση υπέρ της ΟΠΑΠ ΑΕ για κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο ύψους 220 εκατ. ευρώ που είχε εκδώσει η πρώην ΟΠΑΠ τον Σεπτέμβριο του 2025, με συμμετοχή των Alpha Bank, Τράπεζας Πειραιώς και Optima Bank. Μετά τη διάσπαση της πρώην ΟΠΑΠ και τη μεταφορά του κλάδου τυχερών παιγνίων στη νέα ΟΠΑΠ ΑΕ, η τελευταία ανέλαβε όλες τις σχετικές υποχρεώσεις, μεταξύ αυτών και το συγκεκριμένο δάνειο. Στο πλαίσιο αυτό, η Allwyn Ελλάς Investment προχώρησε στην παροχή εταιρικής εγγύησης προς τις τρεις τράπεζες για την κάλυψη των υποχρεώσεων της ΟΠΑΠ που συνδέονται με το δάνειο.

Η Elbit Systems και οι Έλληνες «agents»

Η Elbit Systems, η ισραηλινή αμυντική και τεχνολογική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και παραγωγή συστημάτων άμυνας, ηλεκτρονικών, αισθητήρων και στρατιωτικού εξοπλισμού για στρατούς και κυβερνήσεις παγκοσμίως, ανακοίνωσε χθες ισχυρά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του 2026, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών τόσο σε έσοδα όσο και σε κερδοφορία. Συγκεκριμένα, τα έσοδα της Elbit Systems το πρώτο τρίμηνο διαμορφώθηκαν στα 2,19 δισ. δολάρια, έναντι 1,90 δισ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καταγράφοντας αύξηση περίπου 15%. Η καθαρή κερδοφορία ανήλθε στα 160,8 εκατ. δολάρια ή 7,3% των εσόδων, σημειώνοντας άνοδο 50% σε σχέση με τα 107,1 εκατ. δολάρια του αντίστοιχου περσινού τριμήνου. Η λειτουργική κερδοφορία κινήθηκε επίσης ανοδικά, με τα λειτουργικά κέρδη βάσει GAAP να αυξάνονται στα 205,1 εκατ. δολάρια από 149,7 εκατ. δολάρια ένα χρόνο νωρίτερα. Στο τέλος του πρώτου τριμήνου 2026 το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών της Elbit Systems ανήλθε σε ιστορικό υψηλό των 30,2 δισ. δολαρίων. Και τώρα προσοχή. Το 71% των παραγγελιών αυτών προέρχεται από αγορές εκτός Ισραήλ. Και το λέμε διότι γνωστοί και άγνωστοι Έλληνες μεσάζοντες που έχουν ενεργή συνεργασία με την Elbit Systems και τις θυγατρικές της έχουν συμβάλει στο να αυγατίσουν οι εν λόγω παραγγελίες. Και μάλιστα ως «agents» όχι μόνον στην Ελλάδα, αλλά και στην βαλκανική.

Η ΠΡΟΤΑΣΙΣ

Η ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΑΕ, εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα μελετών, συμβουλευτικών υπηρεσιών και εφαρμογών για τα δίκτυα Υψηλής και Μέσης Τάσης, με εξειδίκευση σε συστήματα προστασίας, ελέγχου και εποπτείας ενέργειας, εμφανίζει έντονη αναπτυξιακή πορεία τόσο στο πεδίο των δημόσιων συμβάσεων όσο και στα οικονομικά της μεγέθη, με βασικό πυλώνα δραστηριότητας τα έργα που συνδέονται με τον ΑΔΜΗΕ. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), την περίοδο 2017–2026 η ΠΡΟΤΑΣΙΣ έχει συνομολογήσει συνολικά 110 συμβάσεις με τη συνολική αξία των συμβάσεων χωρίς ΦΠΑ να διαμορφώνεται στα 12,08 εκατ. ευρώ. Βασικός πελάτης της εταιρείας είναι ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), ο οποίος εμφανίζεται ως αναθέτουσα αρχή στη συντριπτική πλειονότητα των συμβάσεων και συγκεντρώνει σχεδόν το σύνολο του όγκου των αναθέσεων. Οι συμβάσεις αφορούν κυρίως προμήθειες εξοπλισμού και λογισμικού, έργα ψηφιακών συστημάτων ελέγχου, υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, δοκιμές αποδοχής και εξειδικευμένες υπηρεσίες για ενεργειακές υποδομές, με σημαντικό μέρος να συνδέεται άμεσα με έργα του ΑΔΜΗΕ.

Οι περισσότερες συμβάσεις καταγράφονται το 2021, όταν εμφανίζονται 19 αναθέσεις στο αρχείο του ΚΗΜΔΗΣ. Ακολουθούν το 2019 με 16 συμβάσεις, ενώ το 2024 και το 2025 καταγράφονται από 13 συμβάσεις έκαστο. Το 2022 εμφανίζονται 12 συμβάσεις, ενώ για το 2026 έχουν αναρτηθεί έως σήμερα επτά συμβάσεις. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι το 2021 εμφανίζει τη μεγαλύτερη κινητικότητα σε αριθμό συμβάσεων, οι υψηλότερες σε οικονομικό αντικείμενο αναθέσεις συγκεντρώνονται το 2025. Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατα δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις η ΠΡΟΤΑΣΙΣ κατέγραψε το 2024 εντυπωσιακή ενίσχυση των οικονομικών της επιδόσεων. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 33,12 εκατ. ευρώ, έναντι 9,06 εκατ. ευρώ το 2023, σημειώνοντας αύξηση περίπου 265%. Αντίστοιχα, τα καθαρά κέρδη μετά φόρων εκτινάχθηκαν στα 3,51 εκατ. ευρώ από μόλις 108,6 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 4,55 εκατ. ευρώ, έναντι 147,7 χιλ. ευρώ το 2023. Σημαντική ήταν και η ενίσχυση του ισολογισμού της εταιρείας. Το σύνολο του ενεργητικού αυξήθηκε στα 23,77 εκατ. ευρώ από 6,17 εκατ. ευρώ το 2023, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα εκτινάχθηκαν στα 5,84 εκατ. ευρώ, από μόλις 103 χιλ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Παράλληλα, τα αποθέματα ανήλθαν στα 12,6 εκατ. ευρώ, έναντι 1,6 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Η καθαρή θέση της ΠΡΟΤΑΣΙΣ Α.Ε. διαμορφώθηκε στα 4,89 εκατ. ευρώ από 1,68 εκατ. ευρώ το 2023. Ιδρυτής και μέτοχος της ΠΡΟΤΑΣΙΣ είναι ο Ηλίας Μίλης, ο οποίος έχει διατελέσει επικεφαλής του τομέα ασφάλειας συστήματος στον ΑΔΜΗΕ.

Η Ελληνίδα που αποκωδικοποιεί τη ναυτιλία

Εκτενές αφιέρωμα στην Ελληνίδα οικονομολόγο Μυρτώ Καλουπτσίδη φιλοξενεί στο τελευταίο του τεύχος το Finance & Development, το τριμηνιαίο περιοδικό του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, αναδεικνύοντας τη συμβολή της στην παγκόσμια ακαδημαϊκή έρευνα για τη ναυτιλία και τη βιομηχανική πολιτική. Η καθηγήτρια του Harvard University βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο της διεθνούς επιστημονικής συζήτησης για τον ρόλο των θαλάσσιων μεταφορών στη λειτουργία της παγκόσμιας οικονομίας, εστιάζοντας σε έναν κλάδο που στηρίζει διεθνές εμπόριο αξίας άνω των 20 τρισ. δολαρίων ετησίως. Στο εκτενές προφίλ που δημοσιεύεται στο περιοδικό, παρουσιάζεται η ερευνητική πορεία της Ελληνίδας οικονομολόγου, η οποία εδώ και περίπου 15 χρόνια μελετά και αποκωδικοποιεί τους μηχανισμούς λειτουργίας της ναυτιλίας, εξετάζοντας πώς οι μεταφορές, τα κόστη και οι εμπορικές διαδρομές επηρεάζουν τις διεθνείς οικονομικές ροές.

Η ίδια, γεννημένη και μεγαλωμένη στην Αθήνα, οδηγήθηκε σχεδόν τυχαία στον χώρο της ναυτιλιακής οικονομικής έρευνας κατά τη διάρκεια των διδακτορικών της σπουδών στο Yale University. Όπως αναφέρεται στο αφιέρωμα, καθοριστική υπήρξε μια συνάντηση το 2007 με παιδική της φίλη που εργαζόταν ως ship broker στον Πειραιά, μέσω της οποίας απέκτησε πρόσβαση σε εκτεταμένα δεδομένα για πλοία, ναύλους και εμπορικές διαδρομές, τα οποία διαμόρφωσαν την επιστημονική της κατεύθυνση.

Η έρευνά της αναπτύσσεται γύρω από δύο βασικούς άξονες: τη βιομηχανική πολιτική και τη σχέση μεταφορών και διεθνούς εμπορίου. Μαζί με συνεργάτες της ανέπτυξε μοντέλα που αποτυπώνουν την επίδραση των μεταφορικών δαπανών στις εμπορικές ροές, ενώ ανέδειξε και τη σημασία κρίσιμων θαλάσσιων οδών για τη σταθερότητα της παγκόσμιας οικονομίας. Παράλληλα, η Καλουπτσίδη διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάλυση της κινεζικής πολιτικής επιδοτήσεων στη ναυπηγική βιομηχανία. Η έρευνά της κατέδειξε ότι η κρατική στήριξη της Κίνας αναδιαμόρφωσε την παγκόσμια παραγωγή πλοίων, περιόρισε την ανταγωνιστικότητα χωρών όπως η Ιαπωνία και οδήγησε σε πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα χωρίς ανάλογα οικονομικά οφέλη για τους εγχώριους παραγωγούς. Σήμερα, η Μυρτώ Καλουπτσίδη στρέφει το ερευνητικό της ενδιαφέρον στη ναυτιλία εμπορευματοκιβωτίων, αξιοποιώντας νέα δεδομένα και σύγχρονες τεχνολογίες παρακολούθησης πλοίων, με στόχο την καλύτερη κατανόηση των μεταβολών στις εφοδιαστικές αλυσίδες και στις διεθνείς εμπορικές διαδρομές σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωοικονομικών προκλήσεων.