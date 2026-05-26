Ο Τσίπρας στο Θησείο: Το κόμμα, το όνομα και τα πρόσωπα

Ο Αλέξης Τσίπρας πραγματοποιεί σήμερα τη μεγάλη επιστροφή στην κεντρική πολιτική σκηνή. Στο Θησείο, στις 20.00, θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα.

Η παρένθεση της τελευταίας τριετίας κλείνει και πλέον όλα είναι έτοιμα για μια καινούργια, αλλά δύσκολη αρχή. Η επαναφορά σε ένα πολιτικό τοπίο που κυριαρχεί η Δεξιά και ο πολυκερματισμός του προοδευτικού χώρου, δεν θα είναι «περίπατος».

Στο επιτελείο, όμως, του πρώην πρωθυπουργού υπάρχει διάχυτη αισιοδοξία για το νέο «ταξίδι». Αισιόδοξος είναι και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, όπως αναφέρουν άνθρωποι που συνομιλούν τακτικά μαζί του. Για να ανέβει ακόμα περισσότερο το ηθικό στην Αμαλίας, θα χρειαστεί, πάντως, ένα γερό «μπουστάρισμα» από τους πολίτες στους οποίους σκοπεύει να απευθυνθεί.

Και το πρώτο «στοίχημα» που θέλει να κερδίσει ο κ.Τσίπρας, είναι η μαζική λαϊκή στήριξη του νέου πολιτικού κόμματος. Οι συνεργάτες του αναφέρουν ότι ένα μεγάλο λαϊκό ρεύμα, από την κοινωνία, για την κοινωνία, είναι αυτό που θέλει να πετύχει – παρά την καχυποψία που υπάρχει για το πολιτικό σύστημα, συνολικά.

