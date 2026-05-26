Ο Τσίπρας στο Θησείο: Το κόμμα, το όνομα και τα πρόσωπα

Ο Αλέξης Τσίπρας πραγματοποιεί σήμερα τη μεγάλη επιστροφή στην κεντρική πολιτική σκηνή. Στο Θησείο, στις 20.00, θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα.
Η παρένθεση της τελευταίας τριετίας κλείνει και πλέον όλα είναι έτοιμα για μια καινούργια, αλλά δύσκολη αρχή. Η επαναφορά σε ένα πολιτικό τοπίο που κυριαρχεί η Δεξιά και ο πολυκερματισμός του προοδευτικού χώρου, δεν θα είναι «περίπατος».
Στο επιτελείο, όμως, του πρώην πρωθυπουργού υπάρχει διάχυτη αισιοδοξία για το νέο «ταξίδι». Αισιόδοξος είναι και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, όπως αναφέρουν άνθρωποι που συνομιλούν τακτικά μαζί του. Για να ανέβει ακόμα περισσότερο το ηθικό στην Αμαλίας, θα χρειαστεί, πάντως, ένα γερό «μπουστάρισμα» από τους πολίτες στους οποίους σκοπεύει να απευθυνθεί.
Και το πρώτο «στοίχημα» που θέλει να κερδίσει ο κ.Τσίπρας, είναι η μαζική λαϊκή στήριξη του νέου πολιτικού κόμματος. Οι συνεργάτες του αναφέρουν ότι ένα μεγάλο λαϊκό ρεύμα, από την κοινωνία, για την κοινωνία, είναι αυτό που θέλει να πετύχει – παρά την καχυποψία που υπάρχει για το πολιτικό σύστημα, συνολικά.
Δείτε live την παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα
{https://www.youtube.com/watch?v=XWxmoQ6KAM8}
LIVE
-
Αυξάνεται ο κόσμος20:03:10
Φωτ.: EUROKINISSI/ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
-
Με φόντο την Ακρόπολη η ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα20:00:09
Φωτ.: EUROKINISSI/ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
-
Στο Θησείο ο Λαμπρινίδης- Στάχτος19:57:42
Στην εκδήλωση δίνει το παρών ο γραμματέας της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Λαμπρινίδης - Στάχτος.
Φωτ.: EUROKINISSI/ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
-
Έφτασαν Νίκος Μπίστης και Νίκος Μπελαβίλας19:46:18
Φωτ.: EUROKINISSI/ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
-
Παρών ο πρώην υπουργός Κώστας Γαβρόγλου19:39:08
Φωτ.: EUROKINISSI/ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
-
Στην εκδήλωση ο ανεξάρτητος βουλευτής Γιάννης Σαρακιώτης19:35:36
-
Από νωρίς και τα τηλεοπτικά συνεργεία στο Θησείο19:33:40
{https://exchange.glomex.com/video/v-disqva6h65oh?integrationId=40599y14juihe6ly}
-
«Τώρα είναι η ώρα»19:23:30
Στη γιγαντοοθόνη που έχει τοποθετηθεί στον χώρο εμφανίζεται η φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα, με το μήνυμα «Τώρα είναι η ώρα».
Φωτ.: EUROKINISSI/ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
-
Ο Σιακαντάρης στο Θησείο19:17:40
Έφτασε ο Γιώργος Σιακαντάρης, που τις προηγούμενες ώρες κοντραρίστηκε με το ΠΑΣΟΚ (διαβάστε αναλυτικά ΕΔΩ).
-
Έφτασαν Θύμιος Γεωργόπουλος, Μάριος Κάτσης και Γιώργος Βασιλειάδης19:09:59
-
Στο Θησείο Σαουλίδης και Αντωνοπούλου19:03:34
-
Τελευταίες ετοιμασίες πριν από την εκδήλωση19:01:22